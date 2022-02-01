Особенности зимней фотографии, или Как привезти из путешествия самые красивые снимки
Разработчики смарт-устройств все больше внимания уделяют повышению качества снятых на телефон фотографий и видео, даже если речь идет о более сложных условиях съемки, таких как холодная или влажная погода. “Как частота обновления процессоров, так и технологии камер, которых в новых моделях несколько, постоянно проходят обновления и улучшения”, — отмечает эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина. “Так, например, в новых моделях смартфонов задачей одной камеры является фиксация тысячи цветов на фотографии, а другая должна сохранять резкость как при съемке крупным планом, так и при съемке с большого расстояния”.
Всемирно признанный фотограф Джейк Фарра, который в основном работает в своей таллиннской фотостудии, делится советами о том, как использовать современные технологии для фотографирования красот нынешней зимы, и что следует учитывать при съемке в таких условиях.
1. Для съемки зимнего города в огнях выбирайте ясную морозную погоду
“Я заметил, что чем холоднее ночь на улице, тем чище воздух и тем легче запечатлеть огни большого города”, — советует Фарра. Руководитель по технологиям Екатерина Мишина добавляет, что в новых смартфонах также есть специальная опция ночной съемки, которая гарантирует, что изображение остается четким, а освещенные части четко выделяются на темном фоне без лишнего размытия.
2. При съемке на улице учитывайте возможность быстрой разрядки аккумулятора
Особенно больно бывает, когда хорошее место съемки прекрасного зимнего пейзажа наконец-то найдено, а в телефоне внезапно садится аккумулятор. Чтобы избежать этого, у фотографа есть своя рекомендация: “При съемке зимой старайтесь держать телефон как можно ближе к телу, так как это поможет сохранить аккумулятор в тепле, и, таким образом, холодная погода не опустошит быстро батарею смартфона”, — говорит Фарра.
Нужно учитывать, что и другие места — например, холодная машина или наружный карман рюкзака, также очень прохладны, что оказывает значительное влияние на аккумулятор телефона. “Если планируете длительный период времени находится вне помещения и там нужно использовать телефон, то рекомендуется предварительно полностью зарядить аккумулятор или перевести телефон в режим энергосбережения”, — советует эксперт по технологиям Мишина.
3. Для социальных сетей используйте вертикальные кадры
4. Подумайте о композиции
5. Используйте длинную выдержку
6. Используйте баланс белого
7. Дайте телефону время, вернувшись в тепло с холода
Когда вы находитесь на улице, то может пойти снег или дождь, и при возвращении в теплое помещение на экране телефона может конденсироваться невидимый для глаз слой наледи, а на линзах объектива камеры может появиться влага. “Поэтому старайтесь избегать ситуации, когда сразу с холода вы что-то снимаете в теплой комнате”, — подчеркивает Фарра. По словам эксперта по технологиям Екатерины Мишиной, чтобы не повредить смартфон влагой, перед зарядкой стоит проверить то, насколько телефон сухой и согрелся. “Хотя телефон можно держать рядом с батареей, чтобы, например, ускорить процесс согревания, следует позаботиться о том, чтобы мобильный телефон не находился слишком близко к источнику тепла, и чтобы не возникла опасность перегрева”.