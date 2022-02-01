Особенности зимней фотографии, или Как привезти из путешествия самые красивые снимки

Нужно учитывать, что и другие места — например, холодная машина или наружный карман рюкзака, также очень прохладны, что оказывает значительное влияние на аккумулятор телефона. “Если планируете длительный период времени находится вне помещения и там нужно использовать телефон, то рекомендуется предварительно полностью зарядить аккумулятор или перевести телефон в режим энергосбережения”, — советует эксперт по технологиям Мишина.

Особенно больно бывает, когда хорошее место съемки прекрасного зимнего пейзажа наконец-то найдено, а в телефоне внезапно садится аккумулятор. Чтобы избежать этого, у фотографа есть своя рекомендация: “При съемке зимой старайтесь держать телефон как можно ближе к телу, так как это поможет сохранить аккумулятор в тепле, и, таким образом, холодная погода не опустошит быстро батарею смартфона”, — говорит Фарра.

“Я заметил, что чем холоднее ночь на улице, тем чище воздух и тем легче запечатлеть огни большого города”, — советует Фарра. Руководитель по технологиям Екатерина Мишина добавляет, что в новых смартфонах также есть специальная опция ночной съемки, которая гарантирует, что изображение остается четким, а освещенные части четко выделяются на темном фоне без лишнего размытия.

“Я заметил, что чем холоднее ночь на улице, тем чище воздух и тем легче запечатлеть огни большого города”, — советует Фарра. Руководитель по технологиям Екатерина Мишина добавляет, что в новых смартфонах также есть специальная опция ночной съемки, которая гарантирует, что изображение остается четким, а освещенные части четко выделяются на темном фоне без лишнего размытия.

Всемирно признанный фотограф Джейк Фарра, который в основном работает в своей таллиннской фотостудии, делится советами о том, как использовать современные технологии для фотографирования красот нынешней зимы, и что следует учитывать при съемке в таких условиях.

Разработчики смарт-устройств все больше внимания уделяют повышению качества снятых на телефон фотографий и видео, даже если речь идет о более сложных условиях съемки, таких как холодная или влажная погода. “Как частота обновления процессоров, так и технологии камер, которых в новых моделях несколько, постоянно проходят обновления и улучшения”, — отмечает эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина. “Так, например, в новых моделях смартфонов задачей одной камеры является фиксация тысячи цветов на фотографии, а другая должна сохранять резкость как при съемке крупным планом, так и при съемке с большого расстояния”.

3. Для социальных сетей используйте вертикальные кадры

Поскольку большинство сделанных телефонами снимков выкладываются для друзей в социальных сетях, фотограф Джейк Фарра предлагает учитывать это уже при съемке. “Например, если вы хотите делать снимки для Instagram, то я рекомендую использовать “портретный режим” (portrait mode) или же вертикальный кадр. Таким образом, максимальный размер изображения можно будет использовать в социальных сетях, в то время как изображение, снятое горизонтально или в “ландшафтном режиме” (landscape mode), становится намного меньше при загрузке на платформу соцсети, а края фотографии придется обрезать, чтобы подогнать под нужный размер” — объясняет Фарра.







4. Подумайте о композиции

Неважно, нужно ли вам запечатлеть заледеневшее озеро, заиндевевшую ветку дерева или морозный узор на окне — в любом случае, по мнению Фарры, стоит следовать правилу третей, являющемуся краеугольным камнем композиции. “Проще говоря, неплохо было бы разделить экран — мысленно или с помощью режима сетки (grid mode) — на трети 3x3 — то есть на 9 квадратов — и разместить объект съемки или наиболее интересное в кадре как раз на пересечении линий это сетки”, — учит фотограф.





5. Используйте длинную выдержку