Tallink во время школьных каникул порадует развлекательными программами для всей семьи на борту Baltic Queen

“Школьные каникулы и начало марта — самое подходящее время, чтобы начать пробуждаться от зимней спячки, и лучше всего сделать это с помощью отличных развлечений и увлекательных мероприятий для всей семьи”, — сказала Кайри Майдла, руководитель отдела развлечений Tallink Grupp.

Для детей всех возрастов во время школьных каникул Bubbleman покажет волшебное музыкальное шоу с надуванием мыльных пузырей, за которым последует и мастер-класс, где желающие смогут повторить увиденное. Самых маленьких пассажиров будут развлекать детские любимцы — тюленёнок Харри и девочка-собачка Лотте, а дети чуть постарше смогут попробовать свои силы в новой увлекательной интерактивной приключенческой игре Hack on Deck. Конечно же, в детскую программу входят и традиционное разрисовывание лиц, воздушные шарики, увлекательные видеоигры и многое другое для детей постарше.

18 — 19 февраля каждый сможет прожить свою персональную современную сказку на борту Baltic Queen, подпевая в такт музыкантам эстонской рок-группы Terminaator или наслаждаясь панорамными видами Таллинна, а 24-25 февраля появится прекрасный повод отпраздновать очередную годовщину Эстонской Республики на борту круизного судна, вновь пригласив своих друзей и знакомых на выступления Иво Линна и группы Supernova.

На время школьных каникул для детей всех возрастов профессиональная команда аниматоров Tallink приготовила увлекательные мероприятия на борту Baltic Queen, включающие захватывающие развлечения и выступления известных артистов, музыкальные и шоу-программы, которые обязательно внесут свежие краски в нашу жизнь после периода долгого ожидания возможностей отправиться в круиз и холодной зимы.

Baltic Queen возвращается на популярную линию Таллинн — Стокгольм в начале зимних школьных каникул, совершив свой первый рейс из Таллинна в Стокгольм в пятницу, 18 февраля 2022 г.

По её словам, в этот раз на борту состоится даже больше мероприятий, чем обычно, поскольку, после долгого сидения по домам в вирусный зимний сезон мы хотим предложить нашим пассажирам как можно больше возможностей отдохнуть.

“Мы просто хотим побаловать наших пассажиров: подбодрить их хорошей музыкой, играми, аппетитными блюдами и отличным времяпрепровождением с родными и близкими, потому что мы чувствуем, что нам всем этого сейчас особенно не хватает. Почему бы и вам не взять этот небольшой отпуск на море, позволив нам всё сделать за вас”, — добавила она.

Судно Baltic Queen вновь выйдет на регулярную линию 18 февраля 2022 года, с отправлениями из Таллинна и Стокгольма через день. Поскольку с 21 января 2022 года условия для въезда в Швецию были вновь упрощены таким образом, что теперь требуется предъявить либо сертификат о вакцинации, либо справку о перенесённом заболевании, либо негативный результат теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда в Швецию. На этой неделе правительство Швеции также планирует обсудить и отмену внутригосударственных коронавирусных ограничений с 10 февраля.

В дополнение к развлекательным программам во время школьных каникул в феврале, в марте и апреле на сцену Baltic Queen также взойдут и другие артисты: 4-5 марта выступит прославивший Эстонию на конкурсе Евровидения Танель Падар со своей группой, 18-19 марта состоится весенний концерт с участием группы популярного Карла-Эрика Таукара, 1-2 апреля на сцену выйдет панк-рок группа The Tuberkuloited и, наконец, 29-30 апреля –состоится концерт блистательной и неувядающей Анне Вески.