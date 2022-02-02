“Ад на Земле существует, и я там был” Туристы рискуют жизнью ради путешествий по Сомали. Зачем им это нужно?

На второй день после нашего приезда один из охранников сказал мне, что ему позвонили из службы безопасности и предупредили, что исламисты уже знают о том, что по городу разъезжают двое русских туристов. Поэтому каждый наш выход из машины был настоящим испытанием для охраны

Когда мы рассуждали с одним из моих знакомых про возможность путешествия в Сомали, он мне сказал, что поедет туда только когда ситуация там окончательно нормализуется. Меня же ожидание не устраивало по двум причинам. Во-первых, совершенно непонятно, станет ли там спокойно на нашем веку. Во-вторых, мне хотелось посмотреть, как живут люди в стране, в которой уже так давно идет война, где в столице практически каждую неделю происходят теракты.

Еще пара человек из опрошенных вспомнят фильм Ридли Скотта “Черный ястреб”, посвященный одному из самых драматичных эпизодов сомалийской войны. На этом, пожалуй, познания среднестатистического европейца о республике заканчиваются. И это неудивительно. Проблемы Старого и Нового Света волнуют нас гораздо больше, чем то, что происходит на черном континенте.

Бог не наделил ее большими богатствами, здесь нет особых природных красот или разнообразного животного мира, но последние 30 лет эта страна не сходит с полос мировых информагентств. Если провести небольшой опрос о Сомали, то девять из десяти человек сразу вспомнят про пиратов, которые поставили на уши весь мир своими дерзкими акциями в прибрежных районах Африканского рога.

Сложно объяснить людям, для чего ты отправляешься в подобные опасные поездки. Могу сказать одно: меня зацепила Африка. Хаос, который и есть порядок… Наверное, лучше уже и не скажешь — в упорядоченном хаосе или в хаотичном порядке как раз и состоит сама суть континента. Если согласиться с этим утверждением, то, пожалуй, самым ярким тому подтверждением будет Сомали.

То, что находишься не просто в беспокойной, а в опасной стране, становится понятно практически сразу после того, как покидаешь здание аэропорта. Повсюду очень много людей с оружием. Даже по африканским меркам их количество зашкаливало. Отель, в котором мы разместились, располагался в пяти минутах от аэропорта, поэтому очень скоро мы туда прибыли.

Подобные сложности с получением разрешительных документов связаны, как нам позже объяснили сами сомалийцы, с некоторой напряженностью местных жителей в отношении россиян. Они предполагают, что отечественные военные причастны к потоплению лодки с обезоруженными сомалийскими пиратами. После данного инцидента члены местных группировок заявили, что в будущем брать в плен граждан России не будут, и, если последние будут им попадаться, их будут убивать на месте.

При этом в документах необходимо указать принимающую сторону, которая поручится за вас и будет гарантировать безопасность во время пребывания в стране. Мы нашли контакты компании и, получив подтверждение того, что охрана будет нам обеспечена, передали копии наших паспортов и билетов и начали готовиться к поездке.

В большинстве источников в интернете указано, что визу нужно получать заранее и для этого необходимо обратиться в консульство. На самом деле это не совсем так — визу можно получить сразу по прилете, в аэропорту, но для этого необходимо предварительно получить разрешение Миграционного департамента на въезд.

Без нее иностранцу проникнуть сюда нереально. Да и вообще европейцу появляться в одиночестве на улицах Могадишо равносильно смерти. Какое-то время он, конечно, сможет погулять по городу, но это будет очень недолго.

В настоящее время республика разделена на шесть непризнанных государств. Я был в той части страны, которая официально является Сомали, — в Могадишо. Там худо-бедно устоялось кое-какое правительство и можно получить визу. В Сомали достаточно сложно попасть, и это единственное государство из всех, в котором мне пришлось брать охрану.

Вообще в стране повсюду очень остро ощущается напряжение. Поэтому тем, кто все-таки решится отправиться в Сомали, я бы рекомендовал серьезно подготовиться к путешествию, посоветоваться с людьми, которые недавно там были, и внимательно прочитать рекомендации компаний, занимающихся организациями поездок. Но самое главное — это понимать, что во время подобных путешествий не бывает все по плану, здесь много ограничений, и к этому нужно относиться с пониманием, если есть желание вернуться домой живым.

Во время поездки был момент, когда мне стало немного не по себе. Это произошло, когда мы проезжали мимо одного из рынков. Наша машина попала в пробку и была со всех сторон окружена снующими людьми, тележками и другими автомобилями. Наши охранники были вынуждены выбежать из машин и, размахивая автоматами, разогнать людей и транспорт. Как нам позже объяснили, многие теракты устраиваются именно в местах большого скопления людей. Поэтому везде, где наш джип останавливался более чем на десять секунд, водитель выруливал на встречную полосу и, нарушая все правила, покидал место затора.

Подобные фразы быстро отрезвляют — очень неприятно ходить по городу и осознавать, что для кого-то из идущих тебе на встречу людей ты можешь быть привлекательной мишенью. И это не какая-то гипотетическая ситуация.

Один из наших охранников объяснил подобные ограничения следующим образом: “Пойми, Вячеслав, вы для террористов из Аш-Шабаб подобны большому улову. Взорвать вас для них равнозначно тому, как взорвать сотню сомалийцев. Поэтому если у них появится возможность сделать это, то они ее точно не упустят”.

По стране мы передвигались на джипах с тонированными стеклами в сопровождении четырех автоматчиков. Меры безопасности и волнение нашей охраны были заметны, и это наложило отпечаток на возможность свободного перемещения. В Сомали много колоритных и интересных мест, однако чаще всего ты можешь на них посмотреть без возможности опустить стекло или выйти из машины.

Из наиболее интересных мест, в которых нам удалось побывать в Могадишо, я бы отметила разрушенный итальянский собор, рыбный рынок и чистый белоснежный пляж Лидо. Там царит наиболее спокойная атмосфера: дети купаются и играют в футбол, рыбаки вытаскивают из шхун снасти и перебирают сети, женщины продают фрукты, а над пляжем на возвышении расположены отели и кафе.

Нам повезло, и во время поездки мы не стали свидетелями или участниками вооруженных нападений или столкновений. Но большое количество военных, рассредоточенных по городу, не дает забыть о том, где ты находишься. Вообще Сомали — страна настоящих контрастов. Здесь военная атмосфера, разруха и невероятная бедность соседствуют с прекрасными пляжами, улыбчивыми людьми и остатками колониальных построек.

На момент моей поездки в Могадишо было спокойно и город жил своей жизнью, хотя в стране на протяжении уже многих десятилетий царит анархия. В городе повсюду установлены заборы с колючей проволокой, большое количество блокпостов, а по улицам разъезжают военные. Мы передвигались по столице Сомали с вооруженной охраной с обеих сторон. Хотя в республике вопрос надежности охраны — это случай везения. Легко оказаться в неправильное время в неподходящем месте.

Почему я поехала в Сомали? Во-первых, раз уж я решила посетить все страны Африки, то выбирать не приходится. Все так все, и это главный аргумент. Во-вторых, мне кажется, Сомали переживает сейчас не худшее время — в стране нет полномасштабной войны. Хотя недавно снова произошел теракт, погибли люди, да и скрытых угроз в стране достаточно много, к примеру, похищение людей, огромное количество оружия на руках. Кроме того, хотелось увидеть обстановку своими глазами, обратить внимание на нюансы, увидеть, как люди живут в условиях гражданской войны.

Кроме того, нам удалось посетить местную школу. Все ученики там одеты в яркую и красивую форму. У девочек обязателен хиджаб голубого или желтого цвета. Здесь на протяжении 12 лет дети изучают религию, английский язык, математику, историю, географию и бизнес.

В Могадишо около 500-600 школ, обучение в которых проводится на платной основе, — десять долларов в месяц для учеников младших классов и 15-17 долларов для средних и старших классов. После окончания школы и парни, и девушки могут продолжить обучение в высших учебных заведениях.

Вообще простые люди в республике живут совершенно обычной жизнью. Иногда мне казалось, что мы не в Сомали и что нет всех этих войн, о которых мы так много слышали. Но это не так. Однажды за ужином мы слышали отдаленные звуки взрывов. В другой день встретили военных, которые пытались разогнать пробку в городе пулеметной очередью в небо, а при входе в центральный парк Могадишо висит табличка с запретом проноса на территорию наркотиков и оружия.

Несмотря на это, наш сомалийский гид постоянно заботился о том, чтобы мы не чувствовали опасности и угрозы. Кроме того, он регулярно улаживал конфликты с военными, которые, случайно попадая к нам в кадр, устраивали по этому поводу долгие разбирательства с удалением фотографий.

Я не могу однозначно порекомендовать Сомали в качестве туристического места. Хотела бы я сама еще раз посетить республику? Да! Но, отправляясь туда, необходимо полностью отдавать себе отчет куда ты едешь и брать всю ответственность за принятое решение. И главное, честно ответить самому себе, ради чего ты готов пойти на риск.

“Нормальные люди в Сомали не ездят”

Дмитрий, блогер и путешественник. Посетил 108 стран, среди которых — Афганистан, Бурунди, Руанда и Танзания