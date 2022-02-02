Люксембург запустил бесплатный автобус во Францию

На границе между этими странами ежедневно собираются многокилометровые автомобильные заторы: многие местные жители курсируют между странами по работе, сообщает Euro-pulse.

Люксембург — лидер Евросоюза по количеству автомобилей: по данным Евростата 2019 года, на тысячу жителей там приходится почти 700 автомобилей, в то время как в среднем по ЕC — чуть больше 500.

Власти Люксембурга придумывают различные инициативы, чтобы побудить местных жителей меньше пользоваться личными авто. Например, общественный транспорт в стране стал бесплатным уже почти два года назад. Кроме того, в прошлом году власти решили расширить центральный железнодорожный вокзал столицы Люксембурга — к нему добавят пути и железнодорожные платформы.