Новые правила! Испания сократила срок действия антиген-тестов для путешественников

До 1 февраля для въезда в Испанию невакцинированным туристам нужно было предъявить негативный результат ПЦР или антиген-теста. При этом сдать последний разрешалось в течение 48 часов до прибытия. Теперь же срок действия антиген-тестов сократился в два раза.