Пярну предлагает объединить спорт и отдых

Насладитесь отдыхом и спортом на свежем воздухе



Оздоровительный спорт и отдых сочетаются по самой простой формуле: все, что вам нужно захватить с собой — это спортивная обувь и одежда по погоде. Большой выбор парковых и пешеходно-велосипедных дорожек позволяет заняться в Пярну ходьбой или отправиться на пробежку. Начать можно, например, с Берегового парка, затем двигаться по направлению к Пярнускому молу, а оттуда — к расположенной вдоль реки тропе Яансона. Пешеходно-велосипедная дорожка Май приведет вас обратно к берегу моря.

На вашем пути встретятся открытые площадки с тренажерами, где вы при желании сможете выполнить силовую тренировку или просто растяжку. Одна из таких площадок находится, например, в Береговом парке, за отелем Tervis. Подобные площадки с силовыми тренажерами можно также найти вдоль тропы Яансона в парке Пилли, а также у тропы здоровья Рейу-Раэкюла.

Помимо перечисленных возможностей, у любителей спорта пользуется популярностью спортивно-оздоровительный комплекс Йыулумяэ, который находится в 25 километрах от Пярну. Здесь можно отправиться в поход на природу, заняться бегом, покататься на велосипеде и лыжах, а также поиграть диск-гольф. Так как из года в год популярность диск-гольфа лишь растет, поиграть в него можно не только на специально оборудованной дорожке Йыулумяэ, но и на площадке для диск-гольфа в Пярну, неподалеку от моста Папинийду. Помимо этих мест, данным видом спорта можно заняться в Пярну-Яагупи, Пайкузе, Синди, Тыстамаа, Валгеранна и других местах.

Самые значительные спортивные события в Пярнумаа



Каждый год в Пярну проходит множество различных спортивных соревнований, на которые съезжаются не только местные чемпионы, но и спортсмены мирового класса.