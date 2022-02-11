Пярну предлагает объединить спорт и отдых
Насладитесь отдыхом и спортом на свежем воздухе
Оздоровительный спорт и отдых сочетаются по самой простой формуле: все, что вам нужно захватить с собой — это спортивная обувь и одежда по погоде. Большой выбор парковых и пешеходно-велосипедных дорожек позволяет заняться в Пярну ходьбой или отправиться на пробежку. Начать можно, например, с Берегового парка, затем двигаться по направлению к Пярнускому молу, а оттуда — к расположенной вдоль реки тропе Яансона. Пешеходно-велосипедная дорожка Май приведет вас обратно к берегу моря.
На вашем пути встретятся открытые площадки с тренажерами, где вы при желании сможете выполнить силовую тренировку или просто растяжку. Одна из таких площадок находится, например, в Береговом парке, за отелем Tervis. Подобные площадки с силовыми тренажерами можно также найти вдоль тропы Яансона в парке Пилли, а также у тропы здоровья Рейу-Раэкюла.
Помимо перечисленных возможностей, у любителей спорта пользуется популярностью спортивно-оздоровительный комплекс Йыулумяэ, который находится в 25 километрах от Пярну. Здесь можно отправиться в поход на природу, заняться бегом, покататься на велосипеде и лыжах, а также поиграть диск-гольф. Так как из года в год популярность диск-гольфа лишь растет, поиграть в него можно не только на специально оборудованной дорожке Йыулумяэ, но и на площадке для диск-гольфа в Пярну, неподалеку от моста Папинийду. Помимо этих мест, данным видом спорта можно заняться в Пярну-Яагупи, Пайкузе, Синди, Тыстамаа, Валгеранна и других местах.
Самые значительные спортивные события в Пярнумаа
Каждый год в Пярну проходит множество различных спортивных соревнований, на которые съезжаются не только местные чемпионы, но и спортсмены мирового класса.
Например, в Пярну ежегодно проводятся весенние международные соревнования по уличным видам спорта Kevad Battles, где встречаются спортсмены и судьи самого высокого класса. Накануне Иванова дня организуются Пярнуский марафон в честь Дня победы и Пярнуский летний забег, в ходе которых спортсмены пробегают по тропе, проходящей через природные красоты Пярну, а также от исторических мест в Тори или Пайкузе до береговой линии Пярну.
В летний период неизменной популярностью у маленьких любителей футбола и их родителей пользуется международный футбольный фестиваль Pärnu Summer Cup, который каждый год собирает игроков и болельщиков не только из Эстонии, но и из Латвии, Литвы, России и Финляндии.
В августе любителей легкой атлетики порадует проводимый на Пярнуском пляжном стадионе вечер легкой атлетики, на котором вниманию зрителей предлагаются выступления многочисленных медалистов чемпионатов Эстонии, а также атлетов из соседних стран, которые также будут стремиться установить рекорд Пярнуского пляжного стадиона.
Те, кто увлекаются бегом и спортивной ходьбой, точно не пропустят проводящийся в начале сентября забег Kahe Silla Jooks, в рамках которого организуются также детский забег и заезд на инвалидных колясках. Календарь спортивных событий сентября предлагает испытать свои силы и в ориентировании на велосипедах Pärnumaa Rattaorienteerumine, где свои умения сможет проявить абсолютно каждый член семьи, вне зависимости от качества спортивной экипировки и мастерства. Это возможность приятного и спокойного досуга, где самое главное — участие.
На пярнуском побережье можно провести не только выходные на велосипеде: один из летних уикендов традиционно собирает на пярнуском побережье любителей верховой езды, которых привлекают крупнейшие конные соревнования Classic Pärnu. Для зрителей выступают представители Союза конного спорта Эстонии и гости из других стран. Летом на побережье также можно посмотреть соревнования по пляжному волейболу, проводимые в рамках фестиваля Pärnu Rannavolle Festival.
Пярну — это приморский город, и, разумеется, эти места располагают к занятиям парусным спортом, так как в Пряну созданы прекрасные условия для занятий водными видами спорта. Именно из Пярну стартует уже ставшая легендарной Muhu Väina regatt — старейшая в Эстонии парусная регата. В рамках этого события также проходят чемпионаты по парусному спорту на открытой воде класса Folkboat.
Возможность заняться спортом на встрече с коллегами
В Пярну прекрасные возможности для организации семинаров, это отличное место для проведения конференций, можно сказать, что Пярну — город конференций, конференционное направление. Здесь проводится также множество корпоративных мероприятий. Сюда легко добраться из любой точки Эстонии и из других стран Балтии.
После насыщенного учебного дня и активных мозговых штурмов в Пярну можно заняться многочисленными видами спорта, например, всем коллективом выйти в море под парусом, позаниматься серфингом или поплавать на каноэ. Если кто-то из ваших коллег предпочитает адреналин и скорость, то идеальным вариантом времяпрепровождения для них станет посещение кольцевой трассы Аудру, по которой можно прокатиться за рулем Porsche 911 Carrera S на 380 л.с.
Как вы убедились, Пярну предлагает широчайший выбор возможностей для занятий спортом.
Объедините спорт и отдых — приезжайте в Пярну! Здесь вы сможете понежиться в спа, погулять по парку, позаниматься на открытой тренажерной площадке, сходить в лес на лыжах или удивить всех своим мастерством на катке. Активно проведенный день подарит глубокий сон!
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