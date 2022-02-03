Следующая остановка — Готланд! Tallink начинает продажу билетов на летние специальные круизы

Tallink приглашает любителей путешествий исследовать Аланды в разгар белых ночей в Скандинавии, отправившись из Хельсинки через Таллинн 23 июня, а также поучаствовать в традиционном осеннем празднике урожая, выехав из Хельсинки через Таллинн 16 сентября 2022 года.

В этом году путешественникам предлагается больше возможностей посетить остров Готланд и его столицу Висбю — всего будет выполнено шесть рейсов из Таллинна — 3, 10, 17, 24 и 31 июля, а также 7 августа.

Летние специальные круизы будут проходить на борту Silja Europa, снискавшей огромную популярность у клиентов Tallink, причем все рейсы во все круизы в Висбю и на Аландские острова запланированы таким образом, что отправления из Хельсинки и Таллинна состоятся, для удобства клиентов, во второй половине дня ближе к вечеру и по вечерам в вышеуказанные даты. Судно прибывает в Висбю в 9 утра по местному времени и отправляется из Висбю в Таллинн и Хельсинки в тот же вечер в 20:30, что предоставляет пассажирам широкие временные возможности исследовать остров, наслаждаясь Готландом в течение всего дня.

Точно так же судно прибывает в Мариехамн в 10 утра на следующее утро по местному времени и отправляется из Мариехамна в 18:00 тем же вечером, давая также достаточно времени для изучения достопримечательностей замечательных Аландских островов, в общей сложности, в течение 8 часов.