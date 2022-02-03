03.02.2022, 17:14
Успейте купить! Беспрецедентная акция от Wizz Air: стоимость билетов на прямые рейсы из Таллинна в Венецию начинается от 5 евро!(1)
ФОТО: Photo by Kit Suman on Unsplash
Авиакомпания Wizz Air в марте запускает новый прямой рейс по маршруту Таллинн-Венеция. Если Вы еще не были в одном из самых красивых городов мира, то сейчас самое время купить дешевые билеты для весеннего путешествия.
Рейсы из Таллинна в Венецию будут совершаться 2 раза в неделю: в марте по понедельникам и пятницам, а начиная с 29 марта — по вторникам и субботам.
Стоимость билетов в один конец начинается от 4,99 евро.
Примерные даты путешествий (туда-обратно):
07-11.03.2022 - от 19 евро
11-18.03.2022 - от 19 евро
05-09.04.2022 - от 20 евро
* В стоимость включена только маленькая ручная кладь.
** Стоимость билетов может поменяться (цены по состоянию на вечер 03.02.2022)
Информация и поиск билетов: https://wizzair.com/