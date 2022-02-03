Шаг к нормализации: между Ереваном и Стамбулом возобновилось авиасообщение

Со 2 февраля табло авиарейсов международного аэропорта “Звартноц” в Армении пополнилось новым направлением. Армянская авиакомпания Flyone Armenia совершила свой первый полет в Стамбул. На борту лайнера Airbus A320 общей вместимостью 180 мест находились 65 пассажиров. Время полета — два часа. На начальном этапе авиакомпания планирует осуществлять два рейса в неделю, по понедельникам и пятницам, а впоследствии расширить график до трех рейсов, пишет RFI.

По маршруту будет летать и турецкая компания. В тот же день из аэропорта “Сабиха Гегчен” в обратном направлении Стамбул-Ереван в 23:35 вылетил самолет авиакомпании Pegasus Airlines.

Ранее рейсы по этому маршруту выполняла турецкая авиакомпания Atlas Global, однако в 2019 году она обанкротилась и полеты прекратились. С тех пор по этим направлениям не было ни регулярных, ни чартерных рейсов.

Возобновление прямых рейсов стало возможным благодаря усилиям властей Турции и Армении на пути нормализации отношений. Хотя многие эксперты полагают, что на сегодняшний день эти рейсы не будут пользоваться большим спросом. Среди причин называют пандемию коронавируса, непопулярность Армении для турецких пассажиров, а также то, что в армянском обществе усилилось негативное отношения к Турции, которая поддержала Баку в карабахской войне 2020 года, завершившейся поражением армянской стороны.