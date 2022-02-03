С 7 февраля Эстония вводит новые правила пересечения границ

В основе новых касающихся поездок правил, которые вступят в действие 7 февраля, лежат обновленные рекомендации Совета Европейского союза, а также обновленная оценка риска Европейского центра по профилактике и контролю инфекционных заболеваний (ECDC), в основе которой скорректированный показатель случаев заболевания, который учитывает как случаи заболевания, так и уровень вакцинации и количество тестов в государстве.

Дополнительные требования при поездках продолжают действовать только для лиц, прибывающих из стран Европейского союза с очень высоким уровнем распространения вируса (обозначены темно-красным, скорректированный показатель случаев заболевания более 300).

Согласно новому распоряжению, для лиц моложе 12 лет при пересечении границы по-прежнему нет никаких ограничений. Также после пересечения границы Эстонии не должен оставаться в изоляции ни один человек со справкой о вакцинации или о перенесении болезни, независимо от страны, из которой он прибыл.

Для лиц в возрасте 12-18 лет в дальнейшем будут применяться те же правила, что и для лиц старше 18 лет. Лица в возрасте старше 12 лет без справки о вакцинации или о перенесении болезни должны оставаться в изоляции семь дней, если они прибыли из страны, которая в соответствии с ECDC имеет очень высокий уровень распространения вируса, т.е. обозначена темно-красным.

В случае если человек без справки о вакцинации или о перенесении болезни прибывает в Эстонию из страны, где взвешенный показатель с вакцинацией ниже 300, т.е. уровень распространения вируса на уровне от низкого до высокого, он может быть освобожден от обязательства изоляции, если не более чем за 72 часа до прибытия в страну пройдет тест ПЦР или не более чем за 24 часа до прибытия тест на антиген. Без теста он должен оставаться в изоляции в течение семи дней.