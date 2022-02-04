В Перу нашли около 200 человеческих позвонков, нанизанных на тростник

Ученые считают, что инки таким образом восстанавливали скелеты в промежуток между 1450 и 1650 годами, что совпадает с концом правления инков и началом европейской колонизации. В этот период в долине Чинча было широко распространено разграбление европейцами могил представителей коренных народов в поисках золота и серебра.

Группа исследователей обнаружила в долине 192 экземпляра позвоночников, состоящих из позвонков на палках, большинство из которых находились в массовых могилах. Углеродный анализ показал, что нанизывание позвонков на тростник было сделано после первоначального захоронения в попытке перезахоронить мертвых.

Почти в каждом случае искусственный позвоночник был сделан из останков одного человека, причем для этого использовались кости как взрослых, так и детей. По мнению ученых, результаты исследования показывают, что скрепленные тростником позвонки представляют собой «ритуальный ответ на европейский колониализм».

В XVI веке территория на южном побережье сегодняшнего Перу была разграблена европейцами, а эпидемии и голод уничтожили местное население и за 50 лет привели к катастрофическому сокращению населения с более чем 30 000 домохозяйств до 979.