Идеальный климат и свежие продукты: определены самые здоровые города мира. Смотрите, какое место в рейтинге занял Таллинн

Первое местов рейтинге заняла испанская Валенсия, которая, согласно исследованию, отличается благоприятным для здоровья климатом, вкусной и полезной едой, низким уровнем загрязнения окружающей среды и очень высоким уровнем здравоохранения. Эксперты отметили, что местные жители уделяют большое внимание социальным связям, что приводит к очень здоровому балансу между работой и личной жизнью. Примечательно, что в ТОП-20 самых здоровых городов мира вошли еще два испанских города — Мадрид и Барселона.