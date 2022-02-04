Идеальный климат и свежие продукты: определены самые здоровые города мира. Смотрите, какое место в рейтинге занял Таллинн(2)
Международный сервис Money.co.uk составил рейтинг самых здоровых городов мира, где 13 место занял Таллинн.
При составлении рейтинга эксперты оценивали уровень загрязнения в городах, здравоохранение, безопасность, наличие преступности, количество солнечных часов, ожидаемую продолжительность жизни и количество жителей с проблемой избыточного веса.
Первое местов рейтинге заняла испанская Валенсия, которая, согласно исследованию, отличается благоприятным для здоровья климатом, вкусной и полезной едой, низким уровнем загрязнения окружающей среды и очень высоким уровнем здравоохранения. Эксперты отметили, что местные жители уделяют большое внимание социальным связям, что приводит к очень здоровому балансу между работой и личной жизнью. Примечательно, что в ТОП-20 самых здоровых городов мира вошли еще два испанских города — Мадрид и Барселона.
Топ-20 самых здоровых городов мира:
1. Валенсия, Испания
2. Мадрид, Испания
3. Канберра, Австралия
4. Лиссабон, Португалия
5. Токио, Япония
6. Цюрих, Швейцария
7. Вена, Австрия
8. Чиангмай, Таиланд
9. Аделаида, Австралия
10. Любляна, Словения
11. Сингапур
12. Хельсинки, Финляндия
13. Таллинн, Эстония
14. Порту, Португалия
15. Вильнюс, Литва
16. Брисбен, Австралия
17. Барселона, Испания
18. Маскат, Оман
19. Рейкьявик, Исландия
20. Загреб, Хорватия