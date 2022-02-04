Старейшина волости Сааремаа: повышение стоимости билетов на паром губительно для туризма

Пассажирский билет для посетителей островов на паромной линии до Сааремаа подорожает на 1,29 евро, на маршруте до Хийумаа — на 1,46 евро. Автомобильный билет подорожает на 3,6 евро на пароме до Сааремаа и на 4,29 евро на пароме до Хийумаа, сообщает rusERR.

“Если взять в пример компанию из пяти человек, которая хочет приехать на Сааремаа в выходные, то в будущем один билет на паром обойдется пассажиру свыше 75 евро. И это уже та сумма, которая заставляет людей задуматься. Сейчас эта стоимость на 40% меньше. То же самое относится к двум пассажирам. Если сейчас цена на двоих составляет 36 евро, то в будущем стоимость превысит 50 евро. Это уже большие цифры, которые точно будут влиять на решение людей”, — сказал Каллас, отметив, что в связи с этим число зарегистрированных жителей Сааремаа может начать расти.