Старейшина волости Сааремаа: повышение стоимости билетов на паром губительно для туризма(1)
Планируемое повышение стоимости билетов на паром может повлиять на туристический сектор острова, заявил старейшина волости Сааремаа Мадис Каллас.
Пассажирский билет для посетителей островов на паромной линии до Сааремаа подорожает на 1,29 евро, на маршруте до Хийумаа — на 1,46 евро. Автомобильный билет подорожает на 3,6 евро на пароме до Сааремаа и на 4,29 евро на пароме до Хийумаа, сообщает rusERR.
“Если взять в пример компанию из пяти человек, которая хочет приехать на Сааремаа в выходные, то в будущем один билет на паром обойдется пассажиру свыше 75 евро. И это уже та сумма, которая заставляет людей задуматься. Сейчас эта стоимость на 40% меньше. То же самое относится к двум пассажирам. Если сейчас цена на двоих составляет 36 евро, то в будущем стоимость превысит 50 евро. Это уже большие цифры, которые точно будут влиять на решение людей”, — сказал Каллас, отметив, что в связи с этим число зарегистрированных жителей Сааремаа может начать расти.
Цены на билеты на паром для гостей островов Сааремаа и Хийумаа повысятся с 1 мая, стоимость билетов для местных жителей останется неизменной на обоих маршрутах.