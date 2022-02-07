Шокирующие кадры: у побережья Франции траулер выбросил в море 100 тысяч мертвых рыб

Министр моря Франции Анник Жирарден назвала кадры с мертвой рыбой “шокирующими” и призвала природоохранные органы провести расследование инцидента. Комиссар ЕС по вопросам окружающей среды и морю Виргиниюс Синкявичюс также запросил информацию о произошедшем, пишет “Meduza”.

Представители владельцев “Маргириса” заявили, что рыба была сброшена в море из-за повреждения сети 3 февраля, подчеркнув, что такое случается крайне редко. “Маргирис” — второе по величине рыболовецкое судно в мире. “Гринпис” уже много лет устраивает акции протеста против супертраулера, ведущего лов рыбы в разных частях света. Организация указывает, что “Маргирис” и подобные супертраулеры опустошают рыбные запасы и уничтожают представителей других видов морских животных, которые попадают в их сети.