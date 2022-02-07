Памятники с сомнительной репутацией: как в Италии переосмыслили культурное наследие Муссолини

Другое сооружение — Монумент Победы [в Первой мировой войне], впечатляющая беломраморная арка с колоннами в форме фасций, пучков древнеримских ликторских розог, символизировавших в глазах Муссолини и его сторонников единство нации и давших имя их идеологии. Среди жилых домов и деревьев она выглядит как призрак прошлого.

Дальше — больше. В центре — изображение самого дуче верхом на коне, с правой рукой, вытянутой в римском салюте. Барельеф был заказан скульптору Гансу Пифрайдеру фашистской партией. Впечатляющий образчик тогдашнего агитпропа, одновременно грандиозный и отвратительный.

Одно из них — тяжелый параллелепипед здания, в котором разместилось местное налоговое управление. Вдоль всего фасада тянется огромный барельеф из размещенных в два ряда 57 каменных панелей общей площадью 198 квадратных метров, отображающих этапы становления итальянского фашизма — от похода чернорубашечников на Рим в октябре 1922 года до африканских колониальных войн.

Эта часть Больцано была построена при Бенито Муссолини в соответствии с его вкусом. Два сооружения особенно выделяются среди мрачноватого ансамбля.

Но перейдите через реку с немецким названием Тальфер (четверть населения Больцано — немцы) на его западной оконечности, и вам откроется совсем иная картина.

На первый взгляд Больцано на крайнем севере Италии — типичное альпийское местечко. Угнездившийся в долине, окруженной пологими зелеными холмами, усеянными старыми замками, амбарами, церквушками и виноградниками, город являет собой причудливое скопление уютных извилистых улочек, окрашенных в пастельные цвета домиков и барочных таверн.

“В глазах этнических немцев он был напоминанием о попытке [итальянских] фашистов вытравить их язык и культуру, и они хотели его снести, — рассказывает профессор современной истории университета Больцано Андреа ди Микеле. — Итальянцы, ныне составляющие большинство жителей Больцано, но окруженные преимущественно немецкоговорящей деревней, держатся за Монумент Победы. По их словам, он символизирует не фашизм, а итальянскую идентичность и присутствие в регионе”.

После Второй мировой войны Южный Тироль получил компенсацию за прошлое в виде широкой автономии. Культурные и языковые интересы всех жителей стали уважаться, рабочие места в бюджетной сфере распределяются пропорционально, 90% налоговых поступлений расходуются на нужды провинции.

На другом берегу реки построили большой жилой и промышленный район. Тысячи итальянцев, поощряемых правительством, переселились в Больцано. Новый город украсили памятниками и зданиями, прославлявшими фашизм.

При Муссолини в приграничном регионе проводилась политика культурной ассимиляции. Менялись географические названия, тирольские культурные общества были закрыты, немецкий язык запрещен к употреблению в публичной сфере.

Решением Версальской мирной конференции провинция Южный Тироль, крупнейшим населенным пунктом и административным центром которой он является, была передана Италии, получившей естественную укрепленную границу в виде Альп и контроль над входом в важный транспортный коридор — перевал Бреннер.

До Первой мировой войны Больцано (на немецком — Боцен, оба названия официальные) входил в состав Австро-Венгерской империи и был на 90% населен немцами.

В наши дни эти два порождения фашистской монументальной пропаганды стали объектами смелого художественного эксперимента, к которому следовало бы как минимум приглядеться всем участникам дебатов о будущем памятников с расистским, империалистическим или фашистским подтекстом.

В 1970-х ее окружили высоким забором из металлической сетки — чтобы ультраправые не устраивали там митингов, а левые не пытались разрушить.

На фризе арки надпись на латыни: “Здесь на рубежах Отчизны стоит наше знамя. Отсюда мы понесли другим народам язык, закон и культуру”.

Франко задумал его как символ национального примирения. По завершении строительства в 1960 году Долину Памяти освятил папа римский Иоанн XXIII.

Но главный вклад франкизма в архитектурное наследие — Долина Памяти, гигантский комплекс в 58 км от Мадрида площадью 1365 гектаров, включающий в себя захоронения более 30 тысяч человек, погибших в гражданской войне по обе стороны баррикад, католический храм, гигантский крест, целый ряд памятников и гостиницу.

Единственное, что удается доминирующим в провинции Астурия левым партиям — это блокировать подачу заявки на его включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Но не все так просто взять и снести. Построенное на раннем этапе правления Франко в стиле нео-эрререско (отличавшееся лаконичностью форм архитектурное направление XVI века, наиболее известный образец которого — королевский дворец Эскориал) — самое большое здание в Испании и объект исключительной культурной ценности.

В 2010 году с фриза здания национального исследовательского центра исчезла надпись, восхвалявшая Франко, на ее месте осталось пустое пятно. В феврале 2021 года убрали последний памятник каудильо в общественном пространстве — несмотря на возражения третьей по числу сторонников консервативной партии Vox.

В Испании до 2007 года действовал так называемый Пакт о забвении, но затем по инициативе социалистов был принят закон об исторической памяти, ставший правовой основой для демонтажа монументов франкизма.

К Больцано мы еще вернемся. Италия — не единственная страна, которой приходится иметь дело со зримыми напоминаниями о временах диктатуры.

Оба места стали точками притяжения как для итальянских, так и для немецких правонационалистических радикалов. Многочисленные попытки преодолеть конфликт разбивались о взаимное непонимание.

Непрекращающиеся акты вандализма и даже взрывы самодельных бомб вынудили власти огородить Монумент Победы, а здание налоговой службы находилось под круглосуточной охраной военной полиции.

К северу от центра столицы находится спортивный комплекс Foro Italico, у входа в который возвышается 17,5-метровый обелиск с надписью “Дуче Муссолини”. Внутри висит большая картина “Апофеоз фашизма”, на которой он изображен в виде римского императора. Союзники в 1944 году завесили ее, итальянское правительство вновь открыло в 1996-м.

Бродя по этому мрачноватому месту, вы наверняка натолкнетесь на Дворец итальянской цивилизации (Palazzo della Civiltà Italiana), прозванный “Квадратным Колизеем”. На его фасаде красуется цитата из речи дуче, в которой он оповестил о начале вторжения в Эфиопию в 1935 году.

В Италии главным воплощением архитектурных идей Муссолини стал район EUR, или Квартал всемирной выставки, Esposizione Universale Roma, который часто называют самой неримской частью Рима.

В возведенном годом ранее Дворце съездов НСДАП в Нюрнберге разместился Центр документации истории нацизма, а его мрачно-помпезная монументальность служит напоминанием о спесивой мегаломании фюрера.

В Германии такой проблемы нет. Большая часть зданий, тесно ассоциировавшихся с гитлеровским режимом, например, рейхсканцелярия и штаб-квартира РСХА на Принц-Альбрехтштрассе, были разрушены в ходе войны, с оставшихся, например, со стадиона, построенного к Берлинской Олимпиаде 1936 года, сразу же сбили свастики и прочую гитлеровскую символику.

В 2020 году правительство предложило компромиссный вариант: официально признать Долину Памяти обычным гражданским кладбищем. Но он мало кому понравился. Одни испанцы продолжают требовать оставить все как есть, другие — все снести.

После смерти Франко в 1975 году его похоронили в Долине Памяти, но в 2019-м останки перенесли на частное кладбище.

Однако испанские левые считают, что монумент возвеличивает лишь одну из сторон. Поскольку на раннем этапе длившегося 20 лет строительства там использовался труд политзаключенных, которым за согласие участвовать в работах сокращались сроки, Долину Памяти сравнивают с нацистскими концлагерями.

“В Италии памятники фашизма сохраняются без особенных вопросов, — пишет историк Рут Бен-Гиат. — На них смотрят с позиций аполитичной эстетики. Опасность состоит в том, что ультраправые могут придавать им идеологический смысл, тогда как остальные привычно не обращают на них внимания”.

Больцано: соломоново решение

В 2014 году историки и художники, представлявшие обе общины Больцано, собрались, чтобы обсудить, как решить болезненный и эмоционально нагруженный вопрос. Общественная ситуация в городе превратила здания в конфликтные зоны, и с этим нужно было что-то делать, — и чем скорее, тем лучше.

“Черно-белый выбор сводился к тому, чтобы либо убрать памятники, либо сохранить их как есть, — говорит Ханнес Обермейр, профессор современной истории Инсбрукского университета в австрийском Тироле и один из экспертов, участвовавших в дискуссии. — Снести значило бы уничтожить материальные свидетельства истории и уйти от разговора на сложные темы, оставить — признать фашистскую риторику допустимой нормой”.

В конце концов, нашлось неординарное творческое решение, позволяющее объединить город и успокоить страсти.

Оно состояло в том, чтобы “поместить памятники в новый контекст”, оберегая их художественную целостность и историческое содержание, одновременно нейтрализовав и ниспровергнув идеологию фашизма.

“Для города это стало возможностью честно поговорить о его истории, но еще больше — о сегодняшнем дне, — замечает Обермейр. — В каком обществе мы живем? В расколотом давними идейными баталиями или в демократическом, плюралистическом, толерантном, человечном и открытом для всех?”

Начали с Монумента Победы, вызывавшего особенно сильные эмоции своим откровенно фашистским содержанием, воспеванием покорения и колонизации Южного Тироля и превосходства романской культуры.

С другой стороны, в тесном сплетении идеологий и символов он является и памятником павшим в Первой мировой войне.