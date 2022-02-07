Австралия впервые с начала пандемии полностью откроет границы для вакцинированных туристов
Австралия закрыла свои границы для иностранных туристов 2020 года. С тех пор в страну могли въезжать только граждане и постоянные резиденты Австралии. И вот спустя два года материк вновь открывается для иностранных туристов. Правда, пока не для всех.
Как сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон, с 21 февраля 2022 года Австралия вновь откроет границы для иностранцев, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса, передает австралийское издание ABC News.
Въезд открыт для тех, кто получил как минимум две дозы одобренной в Австралии вакцины. Непривитым путешественникам въезд пока будет запрещен.
Иностранцы, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19 по медицинским показаниям, смогут запросить разрешение на въезд в страну в особом порядке. Если им разрешат, они должны будут пройти двухнедельный карантин в отеле для приезжих.