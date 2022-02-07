Только по пропускам: в Марселе ограничат количество посетителей знаменитого пляжа
Власти французского города Марсель введут на знаменитом пляже Сюжитон систему пропусков. Таким образом правительство надеется защитить природные ландшафты Средиземного моря от разрушений.
Пропуск можно будет получить бесплатно. Однако количество таких пропусков будет ограничено – каждый день будет доступно всего около 200 на каждый городской пляж. Срок действия пропуска — сутки, пишет Europulse.
Новую систему собираются опробовать уже этим летом на пляже Сужитон. Около 1,5 тысячи человек собираются там каждый день в разгар сезона, что становится серьезным экологическим испытанием для местного ландшафта: туристы обувью травмируют корни деревьев и затаптывают небольшие растения.
Французские власти долгое время борются с чрезмерными туристическими потоками на пляжах. Они уже запретили несанкционированную стоянку лодок в бухтах, сократили количество парковочных мест рядом с пляжами и начали публиковать фотографии переполненных пляжей в социальных сетях, чтобы отпугнуть туристов.