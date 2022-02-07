Только по пропускам: в Марселе ограничат количество посетителей знаменитого пляжа

Пропуск можно будет получить бесплатно. Однако количество таких пропусков будет ограничено – каждый день будет доступно всего около 200 на каждый городской пляж. Срок действия пропуска — сутки, пишет Europulse.

Новую систему собираются опробовать уже этим летом на пляже Сужитон. Около 1,5 тысячи человек собираются там каждый день в разгар сезона, что становится серьезным экологическим испытанием для местного ландшафта: туристы обувью травмируют корни деревьев и затаптывают небольшие растения.

Французские власти долгое время борются с чрезмерными туристическими потоками на пляжах. Они уже запретили несанкционированную стоянку лодок в бухтах, сократили количество парковочных мест рядом с пляжами и начали публиковать фотографии переполненных пляжей в социальных сетях, чтобы отпугнуть туристов.