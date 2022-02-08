Туризм оживает? В январе Таллиннский аэропорт обслужил в 5 раз больше пассажиров, чем годом ранее

По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, в начале каждого года наблюдается сокращение пассажиропотоков, тем не менее январский результат этого года немного не достиг спрогнозированного уровня. “Широкое распространение штамма “Омикрон” привело к очередному пику заболеваемости, соответственно снизился спрос на путешествия и сократилось число авиарейсов. Заполняемость регулярных рейсов в январе была скромной, составив в среднем 52%”, - отметил Ээро Пяргмяэ, добавив, что январский показатель все равно оказался хорошим в контексте нынешней ситуации. “Нужно похвалить действия авиакомпаний, которые стараются не отменять рейсы даже при низком спросе, совершая обещанные полеты и сохраняя таким образом широкий выбор пунктов назначения”.

Ээро Пяргмяэ подчеркнул, что многие страны-члены Европейского союза уже ослабляют ограничения, что должно стимулировать увеличение пассажиропотоков и количества рейсов. “Мы с оптимизмом ожидаем наступления весны и уверены в том, что по мере приближения лета число пассажиров здесь существенно возрастет. Снежная зима прекрасна, но отдых в теплом климате важен для восстановления сил. Увеличивается спрос на пакетные туры и постоянные полеты в южные страны”, - добавил Ээро Пяргмяэ.

В январе регулярные авиарейсы осуществлялись по 33 направлениям. Больше всего состоялось прямых рейсов в ключевые аэропорты Хельсинки, Франкфурта, Риги и Стокгольма — туда и оттуда направлялась одна треть всех пассажиров. Регулярные рейсы осуществляли 12 авиакомпаний, причем лидировали Air Baltic с 22% и Ryanair с 20% рыночной долей. Пассажиры чартерных рейсов летали на отдых в Египет и на Канарские острова.

В январе было произведено 2582 полетные операции, что составляет в среднем 83 взлета и приземления в день.