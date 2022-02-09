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09.02.2022, 08:30

Греция изменила правила въезда для привитых путешественников

 
Foto: Shutterstock
Власти Греции решили отменить обязательные тесты для туристов перед поездкой. Правда, смягчение действует только для иностранцев с европейскими сертификатами о вакцинации.

Раньше результаты тестов на COVID-19 (ПЦР или экспресс) были обязательными для въезда в Грецию: и для вакцинированных, и для непривитых. Это требование действовало для всех путешественников старше 5 лет, сообщает портал 34travel.me.

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