09.02.2022, 08:30
Греция изменила правила въезда для привитых путешественников
Foto: Shutterstock
Власти Греции решили отменить обязательные тесты для туристов перед поездкой. Правда, смягчение действует только для иностранцев с европейскими сертификатами о вакцинации.
Раньше результаты тестов на COVID-19 (ПЦР или экспресс) были обязательными для въезда в Грецию: и для вакцинированных, и для непривитых. Это требование действовало для всех путешественников старше 5 лет, сообщает портал 34travel.me.