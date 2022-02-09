Исцеление души и тела дарами литовской природы: янтарь, лечебные грязи, травы и другие природные средства

В древние времена литовские подземные источники считались священными из-за обилия целебных минеральных вод, богатых кальцием, магнием и сульфатами. Целебное действие минеральной воды было известно людям с давних времен, но только те, кто постигал тайны природы, знали, где искать источник здоровья.

Сегодня лечебная природная сила янтаря широко используется при массаже, в ваннах, саунах и скрабах. Первая и самая большая янтарная сауна в мире, изготовленная из натурального балтийского янтаря трех тонов, открыта для посещения в приморском регионе Литвы с 2018 года. Сияющая золотом янтарная комната оказывает целебное воздействие благодаря инфракрасным лучам, которые высвобождают янтарную кислоту и помогают восстанавливать здоровье и хорошее самочувствие.

Характерная для берегов Балтийского моря твердая прозрачная окаменелая смола, окрашенная в цвета от желтоватого до коричневатого, по праву считается “литовским золотом”. Освоенный балтийскими племенами еще в 2000-1800 годах до нашей эры, янтарь нашел свое применение в ювелирных изделиях, а также в традиционной медицине как лекарство от различных заболеваний. Драгоценный камень богат янтарной кислотой — целебным химическим веществом, которое повышает иммунитет, ускоряет заживление ран и замедляет старение.

Литва предлагает множество натуральных ресурсов, современных и древних средств на основе даров природы, незаменимых в укреплении иммунитета и восстановлении душевного равновесия, особенно в холодное время года.

Согласно опросу Ассоциации оздоровительного туризма, самый высокий потенциал роста в оздоровительном туризме демонстрируют общеукрепляющие и оздоровительные практики на основе местных природных ресурсов определенного региона. Как никогда популярны все экологические и курортные направления, где можно поправить здоровье и укрепить иммунитет.

Сегодня этот природный ресурс используется для того, чтобы справиться со стрессом и усталостью. Центры бальнеотерапии — комплекса водных процедур в бассейнах и ваннах с минеральной водой, расположены в литовских курортных городах Друскининкай и Бирштонас. Курортны страны славятся местными лечебными грязями. Лечебные грязевые ванны благотворно влияют на состояние кожи, мышц и суставы. Погружение в теплую ванну с белой или черной торфяной грязью позволяет полностью расслабиться и избавиться от стресса.

Лесное купание в курортном городе Аникщяй

Обширные сосновые леса — еще один из природных ресурсов Литвы, оказывающий благотворное действие на иммунную и нервную систему человека. Большинство курортных городов Литвы окружены сосновыми лесами, где так приятно гулять, вдыхая свежий аромат хвои.

В последнее время набирает популярность лесной курорт Аникщяй. Новые отели, рестораны и знаменитая пешеходная тропа на вершинах деревьев привлекают все больше желающих приобщиться к магии величественных лесов. Для тех, кто заботится об исцелении тела и души, проводятся занятия по осознанному дыханию или снижению стресса, а также целый ряд международных мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни. Ежегодный Лесной фестиваль приглашает участников полностью погрузиться в лесную стихию — узнать, что такое лесные планы, попрактиковать лесные купания, приготовить еду на огне и многое другое.

Фиточай и правила травяной сауны

Знакомство с традиционными местными практиками оздоровления будет неполным без фитотерапии, или лечения лекарственными растениями. Умение распознавать, собирать и готовить местные травы в Литве передается из поколения в поколение. Вся лечебная продукция, от лечебных чаев до натуральных благовоний и косметики, изготовлена из тщательно отобранных литовских трав, и ее можно найти в местных магазинах.

Эффект фитотерапии можно усилить в травяной сауне. Считается, что такая процедура очищает и тело, и душу. Как следует попарившись в ароматной сауне, лучше всего утолить жажду успокаивающим травяным чаем, а затем напитать кожу кремом с натуральным литовским медом.

Более подробное описание лечебных и оздоровительных практик, основанных на природных ресурсах Литвы, можно найти ЗДЕСЬ.