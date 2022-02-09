Влияние пандемии: жители Эстонии все чаще предпочитают отдыхать в далеких заморских странах(1)
По словам туроператоров, второе полугодие 2021 года было для турагентств более позитивным, и они уже надеются на скорое восстановление туризма до уровня, существовавшего до начала пандемии. Изменение тенденций четко прослеживается и в страховой статистике, в которой заметно появление новых регионов и большее беспокойство людей о здоровье.
Меньше Европы, больше Азии и Америки
Если перед первой волной пандемии и после нее был наиболее популярен внутриевропейский туризм, то теперь, по словам Рааг, путешественникам нравится ездить все дальше. “Мы видим, что участились поездки и в Азию, и в Америку. Европа бросается в глаза значительно более жесткими, чем в остальном мире, ограничениями, так что можно предположить, что изменение предпочтений при выборе мест назначения было обусловлено и более мягкими ограничениями в стране назначения, и тем, нужно ли при въезде в страну подтверждать прохождение курса вакцинации или же достаточно отрицательного результата теста на коронавирус”, — объясняет Рааг.
Как и в прошлые годы, по-прежнему сохраняют популярность прямые перелеты в Египет, на Канарские острова и в Турцию.
Страхование не оформляется в спешке
“Несомненно, наибольшее влияние проявляется в том, насколько за это время изменилось отношение людей к заботе о своем здоровье. Раньше было вполне обычным делом, когда люди, отправляясь в путешествие, оформляли самое дешевое страхование здоровья — если оформляли вообще. Например, считалось, что при поездках в страны Европы достаточно Европейской карты медицинского страхования”, — говорит Рааг.
“На самом деле нужно учитывать, что по карте возмещаются только доступные бесплатно медицинские услуги, перечень которых в разных странах сильно отличается. Что касается заболевания коронавирусом, то, конечно, по Европейской карте медицинского страхования не возмещаются больничная плата за койко-место, расходы на размещение близких или расходы, связанные с затянувшейся из-за заболевания поездкой, например, на покупку новых авиабилетов. Защита от отмены путешествия гарантирует, что при заболевании накануне долгожданной поездки все произведенные к этому моменту расходы не пропадут зря. Сегодня всё это очень важно людям при планировании путешествий, поскольку неопределенность велика”, — объясняет Рааг.
В качестве главного изменения она отмечает то, что люди начали читать и так называемый мелкий шрифт: они основательно изучают и суммы страхового покрытия, и то, что включает каждая из них. “Я почти убеждена, что путешествия без страховки стали скорее исключением. Также заметно, что страхование больше не оформляют непосредственно перед началом поездки, а часто делают одновременно с бронированием рейса”, — добавляет Рааг.
Страховые случаи связаны не только с коронавирусом
Говоря об основных причинах, по которым люди сейчас обращаются в страховые компании в связи с путешествиями, Рааг подтверждает, что большинство страховых случаев связано с заболеванием коронавирусом непосредственно перед поездкой, когда результат PCR-теста застрахованного или члена его семьи оказывается положительным. В то же время причиной произошедших за рубежом страховых случаев, как правило, является нечто иное. Этот печальный рейтинг возглавляют дорожно-транспортные происшествия, кишечные вирусы и непредвиденные проблемы со здоровьем.
“Страховые случаи в сфере медицинской помощи по-прежнему чаще происходят в популярных местах отдыха в Турции и Египте, где люди обращаются к врачу в связи с различными проблемами с пищеварением или простыми простудными заболеваниями. Самые крупные счета за лечение связаны с более дальними поездками. В последнее время у нас было несколько страховых случаев в Таиланде, где людям требовалась медицинская помощь, потому что они попали в аварию на мотоцикле. В Америке же в прошлом году с одним застрахованным произошла настолько серьезная авария, что счета за лечение превысили страховую сумму”, — рассказала Рааг.
Заражение коронавирусом Seesam рассматривает как и любое другое заболевание. Если у человека нет симптомов и медицинская помощь не требуется, единственным источником расходов являются затраты на карантин. По расширенному покрытию на случай отмены поездки Seesam компенсирует и новые обратные билеты, и возникшие расходы на размещение. И в этом случае необходимо обратить внимание на выбранные страховые суммы, поскольку возмещение расходов, связанных с карантином, зависит от страховой суммы по риску отмены поездки.