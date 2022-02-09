Влияние пандемии: жители Эстонии все чаще предпочитают отдыхать в далеких заморских странах

По словам туроператоров, второе полугодие 2021 года было для турагентств более позитивным, и они уже надеются на скорое восстановление туризма до уровня, существовавшего до начала пандемии. Изменение тенденций четко прослеживается и в страховой статистике, в которой заметно появление новых регионов и большее беспокойство людей о здоровье.

Меньше Европы, больше Азии и Америки

Если перед первой волной пандемии и после нее был наиболее популярен внутриевропейский туризм, то теперь, по словам Рааг, путешественникам нравится ездить все дальше. “Мы видим, что участились поездки и в Азию, и в Америку. Европа бросается в глаза значительно более жесткими, чем в остальном мире, ограничениями, так что можно предположить, что изменение предпочтений при выборе мест назначения было обусловлено и более мягкими ограничениями в стране назначения, и тем, нужно ли при въезде в страну подтверждать прохождение курса вакцинации или же достаточно отрицательного результата теста на коронавирус”, — объясняет Рааг.

Как и в прошлые годы, по-прежнему сохраняют популярность прямые перелеты в Египет, на Канарские острова и в Турцию.

Страхование не оформляется в спешке

“Несомненно, наибольшее влияние проявляется в том, насколько за это время изменилось отношение людей к заботе о своем здоровье. Раньше было вполне обычным делом, когда люди, отправляясь в путешествие, оформляли самое дешевое страхование здоровья — если оформляли вообще. Например, считалось, что при поездках в страны Европы достаточно Европейской карты медицинского страхования”, — говорит Рааг.