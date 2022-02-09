Фотограф нашел жуткий лес кукол в Германии

Фотограф показал эти жуткие кадры в социальных сетях. В комментариях люди признаются, что вряд ли бы отважились сходить в этот лес в темное время суток. “Отличные кадры. Я бы боялся идти туда ночью”, — написал один из пользователей. “Какая страшная и красивая атмосфера одновременно”, — добавил другой. “Очень необычные кадры. Думаю, я бы пошел туда только при свете… И не один”, — заметил третий комментатор. Однако один из пользователей считает, что неизвестный мог развесить кукол по деревьям для того, чтобы люди не посягали на его собственность.