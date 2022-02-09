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09.02.2022, 13:15

Фотограф нашел жуткий лес кукол в Германии

 
ФОТО: Photo by Johannes Plenio on Unsplash

По словам фотографа, он наткнулся на лес пять лет назад. Недавно сталкер вновь посетил загадочное место и увидел, что лес изменился. Автор фото предупреждает, что изображения могут вызвать тревогу.

Одни куклы привязаны к деревьям и подвешены за шею, другие посажены на кол или обезглавлены. Часть кукол вымазана грязью, а часть раскрашена по-клоунски, пишет “Моя Планета”.

Фотограф показал эти жуткие кадры в социальных сетях. В комментариях люди признаются, что вряд ли бы отважились сходить в этот лес в темное время суток. “Отличные кадры. Я бы боялся идти туда ночью”, — написал один из пользователей. “Какая страшная и красивая атмосфера одновременно”, — добавил другой. “Очень необычные кадры. Думаю, я бы пошел туда только при свете… И не один”, — заметил третий комментатор. Однако один из пользователей считает, что неизвестный мог развесить кукол по деревьям для того, чтобы люди не посягали на его собственность.

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