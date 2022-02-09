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09.02.2022, 15:39

Граждане России смогут получать QR-код на основании положительного анализа на антитела к COVID-19

 
ФОТО: Scanpix, Gavriil Grigorov/TASS
С 21 февраля граждане России, в том числе и постоянно проживающие на территории Эстонии, смогут получить российские QR-коды на основании положительного анализа на антитела к COVID-19.

Соответствующие изменения внесены в приказ Минздрава об утверждении формы ковид-сертификатов. Это позволит подтвердить иммунный статус гражданам, переболевшим неофициально (без обращения к врачу), а также привитым иностранными вакцинами, пишет "Коммерсантъ".

“Срок действия сертификата в этом случае составит 6 месяцев с даты получения результатов теста. Повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен”, — говорится в сообщении Минздрава.

В российском министерстве добавили, что при наличии положительных результатов ПЦР-теста, который подтверждают результаты теста на антитела, может быть оформлен сертификат сроком на 1 год с момента получения результатов ПЦР, пишет "Интерфакс".

“Кроме того, сертификат может быть оформлен на основании положительного результата ПЦР-тестирования, подтвержденного результатами теста на антитела. Результаты тестов также должны быть доступны на Едином портале госуслуг. Срок действия сертификата в этом случае составит 1 год с даты положительного ПЦР-теста”, — сообщает пресс-служба ведомства.

RusDelfi
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