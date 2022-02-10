ФОТО | Огромный крокодил пять лет ходил с шиной на шее, но его все-таки спасли

В начале 2020 года крокодил с шиной на шее даже попал в заголовки газет, когда местное правительство пообещало награду за его спасение. Правда, вскоре награду отменили, чтобы не ставить безопасность крокодила под угрозу, сообщает “Meduza”.

Отсутствие награды не остановило 34-летнего местного жителя по имени Тили, который занимается ловлей птиц для продажи. “Я просто хотел помочь, я ненавижу смотреть, как животные страдают”, — рассказал индонезиец.

Спасательная операция длилась около трех недель. Крокодила пытались приманить курицей и обвязать веревкой, но первые две попытки были неудачными — веревки просто рвались, не выдерживая веса животного. На третий раз Тили взял крепкий нейлоновый трос для буксировки лодок — и все получилось.

“Крокодил был невероятно тяжелым, все вспотели и очень устали”, — рассказал Тили. После спасения животное выпустили обратно в воду под радостные крики.

Зоозащитники предполагают, что шина могла оказаться на крокодиле, когда кто-то уже пытался поймать его.

“Мы рады, что крокодил наконец спасен, и мы благодарны местным жителям, которые проявили заботу о дикой природе”, — сказал глава природоохранного агентства. Чиновник добавил, что Тили за все его усилия по спасению крокодила все-таки вознаградят.