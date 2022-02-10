В прошлом году численность зарубежных туристов в Эстонии сократилась до уровня 1997 года, однако местный туризм бил рекорды

По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в предприятиях по размещению Эстонии в прошлом году останавливалось 1,6 млн местных туристов и около 600 000 зарубежных туристов. Численность местных туристов за год увеличилась на 22% и по сравнению с позапрошлым годом выросла на 3%. В сравнении с 2020 годом зарубежных туристов было на 17% меньше и их количество сильно отстает от докризисного уровня. “Так много местных туристов не останавливалось в предприятиях по размещению ни в одном из предыдущих лет, однако численность зарубежных туристов была сопоставима с уровнем 1997 года”, — уточнила Лаурмаа.

Местные туристы провели в предприятиях по размещению 2,7 млн ночей, а зарубежные туристы — 1,3 млн ночей. В сравнении с 2020 годом число ночевок местных туристов увеличилось на 20%, однако число ночевок зарубежных гостей было на 9% меньше.

Основная часть зарубежных туристов прибывала из соседних государств: из Финляндии — 144 000 и из Латвии — 89 000. Из Германии прибыло 42 000 туристов, из Литвы и России — из каждой страны по 29 000 туристов. Как местные, так и зарубежные туристы останавливались преимущественно в Харьюском уезде, популярными были также Пярнуский, Тартуский и Ида-Вируский уезды. Стоимость проживания на человека составила в среднем за год 34 евро в сутки, что в сравнении с предыдущим годом на 6% дороже.

В декабре прошлого года в предприятиях по размещению останавливалось 195 000 туристов, из них 123 000 были из Эстонии и 71 000 — из-за рубежа. Туристы провели здесь 206 000 и 149 000 ночей соответственно. В декабре 2020 года путешествовать было сложнее, чем в декабре 2021 года, и по этой причине численность как местных, так и зарубежных туристов в конце прошлого года существенно возросла. В распоряжении гостей имелось 889 предприятий по размещению, в которых заполняемость номеров составила 33% и койко-мест — 25%. Стоимость проживания на человека составляла в среднем 37 евро в сутки, что по сравнению с декабрем 2020 года на семь евро дороже.