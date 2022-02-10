День Святого Валентина: свидание в Таллинне обойдется в среднем в 88 евро. А сколько стоит романтика в других городах мира?

В исследование попало 56 столиц и крупных городов мира. Для рейтинга эксперты взяли условное свидание, которое включает в себя ужин в ресторане на двоих, бутылку вина и два билета в кино.

Оказалось, что дороже всего такое свидание обойдётся в Цюрихе, Осло и Хельсинки. Жители этих городов в среднем потратят от 162 € до 199 €.

Таллинн, Рига и Вильнюс относятся к городам, в которых свидание стоит до 100 €. В эстонской столице билеты в кино и ужин с вином на двоих в среднем обойдутся в 88 € — 32-е место рейтинга. В Риге и Вильнюсе цены чуть ниже — 78 € (27-е и 26-е места). Похожие цены ждут влюблённых в Вене (89 €), Берлине (86 €) и Москве (74 €). В Париже вечер для двоих будет стоить 111 €.

Выгоднее всего ходить на свидания в Боготе и Стамбуле. На романтический вечер в этих городах уйдёт 42 € и 38 € соответственно.

В рейтинге учитывались цены в ресторанах среднего ценового сегмента за ужин из трёх блюд и бутылкой вина, а также цены стандартных билетов в сетевых кинотеатрах на вечерний сеанс 2D в период с пятницы по воскресенье. Для конвертации валют эксперты использовали средний курс Google Finance за первую половину января 2022 г.