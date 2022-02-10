200 миллионов евро инвестиций: какими будут обновленные самолеты Finnair?

Серьезное обновление пассажирского салона коснется всех дальнемагистральных самолетов Finnair марки Airbus A350 и A330, уже в течение ближайших двух лет они претерпят изменения, которые затронут все классы — от туристического до бизнес-класса. Этот полноценный опыт полета в сочетании с инновационным стилем обслуживания на борту будет доступен с весны 2022 года. Направления будут объявлены 1 марта.

“Цель 200-миллионных инвестиций заключается в том, чтобы обеспечить наилучший опыт перелетов для пассажиров всех классов, — говорит главный исполнительный директор авиакомпании Finnair Топи Маннер. — Эпоха пандемии ударила по авиации очень сильно, но наше стремление предложить пассажирам лучшие, чем сегодня, авиаперевозки в Европу, Азию и США остается неизменным”.

Новейший дизайн кресел бизнес-класса был разработан в ходе плодотворной работы с Collins Aerospace. Салон с уникальным дизайном откроет для путешественников новые возможности для сидения и сна на борту, а также позволит пассажирам бизнес-класса создать вокруг себя приватную и расслабляющую атмосферу в ходе длительного перелета.

“Бесконечные мозговые штурмы, внимательность к мельчайшим деталям — все это делается для того, чтобы создать для наших пассажиров лучшие кресла и среду в бизнес-классе, — говорит исполнительный директор Finnair в странах Балтии и в Восточной Европе Арунас Скуя. — “Мы с нетерпением ждем возможности предложить всем пассажирам Finnair более комфортные перелеты”.

Изменения на борту дальнемагистральных самолетов не произойдут за один день, на это потребуется два года. Новый премиум-эконом класс будет сначала доступен на всех трансатлантических перелетах. “Потребность в улучшении качества авиаперевозок за время пандемии приобрела совершенно иное значение. Мы уверены, что наши новые удобные кресла и новый премиум-эконом класс с большим пространством для ног будут очень популярными среди пассажиров, желающих во время рейса чего-то большего”, — добавляет Скуя.