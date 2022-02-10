Судоходные компании довольны: с сегодняшнего дня Швеция снимает коронавирусные ограничения

“Это превосходная новость не только для тех, кто уже запланировал провести зимний отпуск в горах Скандинавии, но и для тех, кто еще размышляет над тем, что предпринять во время летнего отпуска! Похоже, шведские власти осознали, что ввод частичных ограничений означал бы значительное нецелесообразное использование человеческих ресурсов, которое ничего не изменило бы с точки зрения инфекционной безопасности. Я очень надеюсь, что решение Шведского агентства общественного здравоохранения послужит примером для департаментов здравоохранения Эстонии и других соседних стран поступить точно так же, что, в свою очередь, позволит путешественникам, туристическому сектору и судоходным компаниям гораздо оптимистичнее смотреть в будущее”, — комментирует руководитель эстонского подразделения компании DFDS Пеэтер Оясаар.