11.02.2022, 11:05
В Великобритании с 11 февраля отменили карантин для непривитых туристов(2)
ФОТО: Photo by Aleks Marinkovic on Unsplash
Великобритания с 11 февраля отменила карантин для туристов, привитых вакцинами, неодобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), или не привитых совсем.
С 4 утра 11 февраля прибывающие в Великобританию иностранные пассажиры без прививок или с прививками вакциной, неодобренной ВОЗ, освобождаются от карантина, пишет "Интерфакс".
Им потребуется сделать ПЦР-тест на COVID-19 перед поездкой и еще один тест не позже, чем на второй день пребывания в стране.
При этом иностранцы, привитые одобренными ВОЗ вакцинами, освобождаются от ПЦР-тестов по прибытии.