В Великобритании с 11 февраля отменили карантин для непривитых туристов

С 4 утра 11 февраля прибывающие в Великобританию иностранные пассажиры без прививок или с прививками вакциной, неодобренной ВОЗ, освобождаются от карантина, пишет "Интерфакс" .

Им потребуется сделать ПЦР-тест на COVID-19 перед поездкой и еще один тест не позже, чем на второй день пребывания в стране.