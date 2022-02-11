Главным туристическим объектом года в Эстонии признан Морской музей в башне Толстая Маргарита

Дайзи можно считать основоположником современного туристического сектора Эстонии, а также крестной матерью старейшей туристической ярмарки стран Балтии Tourest. Дайзи является членом правления зонтичной организации Европейской ассоциации турагентств и туроператоров (ECTAA), и она принимала участие в огромном количестве проводимых на международном уровне встреч и мероприятий сферы туризма, а также всегда целеустремленно говорила о самых важных для эстонского туризма темах, среди прочего написав десятки статей и статей-мнений.

Помимо традиционных премий для деятеля года в области туризма и туристического объекта года, Союз туристических фирм Эстонии впервые вручил награду за труд всей жизни, которой была удостоена Дайзи Ярва, являющаяся одним из самых ярких деятелей, уже много лет поддерживающих развитие предпринимателей и фирм в области туризма.

“В прошлом году новая выставленная в Морском музее экспозиция благодаря качеству выставки и интересным историям вошла в тройку лучших среди претендентов на премию Луиджи Микелетти Европейской музейной академии. Это является очень важным признанием ее значимости, так как соискатели премии включали десятки музеев со всей Европы, — рассказала Халлик. — Кроме того, Морской музей стал настоящим хитом среди посетителей музеев в целом”.

Титула туристического объекта года была удостоена Толстая Маргарита — Морской музей Эстонии, обновленные экспозиции которого могут служить примером для многих музеев как Эстонии, так и Европы. По оценке Халлик, предлагаемая в Толстой Маргарите выставка является по-настоящему впечатляющей, увлекательной, интерактивной и подходящей для самых разных возрастных групп.

“Парк Соомаа знаменит как область природного туризма не только в Эстонии, но и на мировом уровне. Айвар Руукель организует мастер-классы, семинары и лагеря по изготовлению лодок хаабьяс уже несколько десятилетий, и включение такого исторически важного для общины занятия в список культурного наследия добавит ему популярности и среди более молодых поколений”, — сказала Халлик.

По словам генерального секретаря Союза туристических фирм Эстонии Мерике Халлик, Руукель был удостоен титула деятеля года в области туризма благодаря его многолетней выдающейся деятельности, результатом которой стало включение уникальной соомааской однобревенной плоскодонки хаабьяс в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО .

“В туристических кругах Дайзи любя называют первой леди эстонского туризма, и благодаря своей неисчерпаемой энергии и глубокому уважению к культуре Эстонии она смогла привлечь к туризму не одно поколение, — отметила Халлик. — Кроме представления Старого города Таллинна и другого туристического наследия Эстонии, Дайзи активно содействовала коллекционированию предметов искусства и дизайна, ежегодно проводя выставки своих коллекций или работ”.

Дайзи Ярва начала работать гидом в 1967 году, в 1969–1984 годах она работала в системе Эстонского республиканского совета по туризму и экскурсиям инструктором по туризму, гидом и руководителем отдела по обслуживанию, а в 1984 году она поступила на должность директора организующей культурные поездки организации Tallintuur, одним из собственников и исполнительным директором которой она является и сегодня.

Когда в 1990 году был создан Союз туристических фирм Эстонии (СТФЭ), Дайзи сразу стала его ведущим представителем. За годы деятельности союза она занимала в нем должности президента, вице-президента, члена правления и уполномоченного, и Дейзи активно участвует в работе союза и сегодня. С 1 по 3 ноября 1991 года в Таллинне по инициативе СТФЭ и совместно с Департаментом туризма была проведена первая международная туристическая ярмарка Tourest ’91. 1 ноября 1991 года по инициативе СТФЭ Эстония, Латвия и Литва подписали договор о сотрудничестве союзов туристических фирм, в рамках которого три страны продолжают сотрудничать и сегодня.

Большим увлечением Дайзи Ярва является исследование и коллекционирование наследия творчества династии Бурманов. Ее коллекция включает рисунки, эскизы, каталоги, приглашения на выставки, почтовые открытки.

В Эстонии нет ни одного дома Бурманов, который не был бы сфотографирован Дайзи, или историю которого она бы не знала. Все эти знания и истории постоянно передаются и многочисленным посещающим Таллинн группам туристов, которых в Эстонии привлекает именно архитектура и искусство.

За годы деятельности, результатом которой стало множество работ и мероприятий, Дайзи являлась членом Культурной комиссии и Правовой комиссии Таллиннского городского собрания, членом консультировавшего министра иностранных дел по вопросам вступления в Европейский союз Консультативного совета, а также членом правления Эстонской палаты культуры.

Дайзи Ярва является членом-основателем таллиннского клуба международной благотворительной организации Zonta, и она занимала должность президента таллиннского клуба и являлась руководителем регионального отделения организации в Эстонии.

В 1993 году Дайзи Ярва стала первым обладателем титула Женщина года, вручаемым Ассоциацией предприимчивых женщин Эстонии.