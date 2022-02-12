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12.02.2022, 17:30

Заметки путешественника: я улетела на Канары в самый разгар новой волны коронавируса. Каково же было мое удивление, когда...

 
Марью Рейтсак
Reisimine koroonakriisi ajal.
ФОТО: Shutterstock
Давно запланированная зимняя поездка в теплые края до последнего момента была под большим вопросом. Кризис, вызванный очередной волной коронавируса, только обострялся. Как ни странно, но на этом фоне ограничения стали понемногу смягчать, хотя требования для въезда в разных странах менялись с завидной регулярностью.

В различных группах в социальных сетях путешественники делились страшилками о выборочном тестировании в аэропортах и незамедлительной отправке в местный карантинный отель в случае положительного результата — независимо от того, есть ли у вас паспорт вакцинации или отрицательный результат теста на COVID-19. Тут нужно сразу отметить, что я вакцинирована тремя дозами. Получить позитивный результат теста особо не боялась. Я больше переживала за возможные неудобства, если меня проверят и окажется, что я заражена. Я переживала, что мне придется на целых десять дней расстаться с моими друзьями, с которыми мы так долго планировали это наше общее путешествие. Волновалась, успею ли я в случае такой проверки на свой стыковочной рейс, ведь время в транзитной зоне у меня ограничено.

На Гран-Канарию я летела через Хельсинки. Билеты были куплены еще в конце лета прошлого года, когда казалось, что ситуация улучшается, везде спокойно, хотя прямых рейсов из Таллинна тогда не было.

RusDelfi
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