Заметки путешественника: я улетела на Канары в самый разгар новой волны коронавируса. Каково же было мое удивление, когда...

В различных группах в социальных сетях путешественники делились страшилками о выборочном тестировании в аэропортах и незамедлительной отправке в местный карантинный отель в случае положительного результата — независимо от того, есть ли у вас паспорт вакцинации или отрицательный результат теста на COVID-19. Тут нужно сразу отметить, что я вакцинирована тремя дозами. Получить позитивный результат теста особо не боялась. Я больше переживала за возможные неудобства, если меня проверят и окажется, что я заражена. Я переживала, что мне придется на целых десять дней расстаться с моими друзьями, с которыми мы так долго планировали это наше общее путешествие. Волновалась, успею ли я в случае такой проверки на свой стыковочной рейс, ведь время в транзитной зоне у меня ограничено.

На Гран-Канарию я летела через Хельсинки. Билеты были куплены еще в конце лета прошлого года, когда казалось, что ситуация улучшается, везде спокойно, хотя прямых рейсов из Таллинна тогда не было.