Змея в самолете стала причиной для экстренной посадки

Змея в пассажирском отделении самолета авиакомпании Air Asia стала причиной для экстренной посадки, сообщает Lenta.ru со ссылкой на NPR.

“AirAsia осведомлена об инциденте в Малайзии, произошедшем на рейсе из Куала-Лумпура в Тавау в четверг. Как только главный пилот узнал об инциденте, самолет взял курс на аэропорт в Кучинг и совершил экстренную посадку для дезинфекции и обработки. Это очень редкий случай, который мог произойти на любом рейсе”, — рассказал главный сотрудник службы безопасности авиакомпании.

Сотрудники компании так и не смогли узнать, как рептилия попала в салон. Она не смогла добраться до сидений, поэтому никто не пострадал. Сообщается, что пассажирам предоставили другой борт и они смогли добраться до места назначения в тот же день.