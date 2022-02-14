Новости
14.02.2022, 10:40

Названы лучшие направления для соло-путешественников

 
ФОТО: Photo by Savvas Kalimeris on Unsplash
Компания Uswitch подготовила рейтинг лучших направлений в 2022-м для тех, кто путешествует соло. Первое место оказалось у Рима.

Для подготовки рейтинга компания изучила популярные туристические города по нескольким критериям. Среди них – комфорт и цены на жилье, стоимость общественного транспорта, качество интернета, разнообразие культурных достопримечательностей, мероприятий и развлечений, сообщает портал 34travel.me.

Так, в ТОП-10 вошли:

  • Рим (Италия)
  • Нью-Дели (Индия)
  • Бангкок (Таиланд)
  • Стамбул (Турция)
  • Джайпур (Индия)
  • Афины (Греция)
  • Дубай (ОАЭ)
  • Флоренция (Италия)
  • Лиссабон (Португалия)
  • Париж (Франция)
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии