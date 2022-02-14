Названы лучшие направления для соло-путешественников

Для подготовки рейтинга компания изучила популярные туристические города по нескольким критериям. Среди них – комфорт и цены на жилье, стоимость общественного транспорта, качество интернета, разнообразие культурных достопримечательностей, мероприятий и развлечений, сообщает портал 34travel.me.