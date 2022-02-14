14.02.2022, 10:40
Названы лучшие направления для соло-путешественников
ФОТО: Photo by Savvas Kalimeris on Unsplash
Компания Uswitch подготовила рейтинг лучших направлений в 2022-м для тех, кто путешествует соло. Первое место оказалось у Рима.
Для подготовки рейтинга компания изучила популярные туристические города по нескольким критериям. Среди них – комфорт и цены на жилье, стоимость общественного транспорта, качество интернета, разнообразие культурных достопримечательностей, мероприятий и развлечений, сообщает портал 34travel.me.
Так, в ТОП-10 вошли: