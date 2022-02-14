Хорошие новости! Летом из Таллинна можно будет улететь прямым рейсом в солнечную Анталью(7)
По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, Анталья является одним из самых востребованных пунктов назначения в сегменте пакетных туров: “Анталья всегда была и остается популярным местом солнечного отдыха среди эстоноземельцев. Этот курортный город одинаково хорошо подходит для спокойного семейного отдыха, достойного культурного досуга и бурной ночной жизни. Новая регулярная линия SunExpress станет отличной возможностью для самостоятельных путешественников, поскольку билеты можно покупать прямо на сайте авиакомпании или через любимое турбюро”, — пояснил Ээро Пяргмяэ.
Как сообщает Таллиннский аэропорт, летом 2022 года SunExpress будет совершать беспересадочные рейсы из Таллинна в Анталью и обратно до 7 раз в неделю. Полеты совершаются на комфортабельных самолетах серии Boeing 737.
Билеты уже продаются на сайте SunExpress: https://www.sunexpress.com/en/