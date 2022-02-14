Хорошие новости! Летом из Таллинна можно будет улететь прямым рейсом в солнечную Анталью

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В течение летнего сезона 2022 года SunExpress, совместное предприятие авиакомпаний Turkish Airlines и Lufthansa Group, будет осуществлять прямые рейсы из Таллинна в Анталью. Регулярные рейсы в один из наиболее популярных турецких курортных городов начнутся уже в апреле и будут выполняться до семи раз в неделю.