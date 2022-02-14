В мае на Аэгна отправится быстрый катамаран

“Рейс от пристани Горхолла до порта Аэгна длится всего полчаса и позволяет с легкостью перенестись подальше от городского шума — в лесную тишь или на спокойные пляжи. Предлагающий возможности природного туризма остров Аэгна — скрытая жемчужина Таллинна, — сказал вице-мэр Таллинна Андрей Новиков. — Также там можно ознакомиться с военным наследием острова. О поездке на Аэгна стоит подумать и если поездка за рубеж в связи с обстановкой в мире затруднена”.

Конкурс на право организации поездок на маршруте Таллинн-Аэгна выиграло предприятие OÜ Spinnaker, которое для обслуживания линии будет использовать быстрый катамаран длиной 29 метров, шириной 8 метров и с максимальной осадкой в 1,5 метра. На борту созданы условия для людей с особыми потребностями — подходящей ширины дверные проемы, наклонные дорожки и приспособленный туалет. При необходимости судно может принять до 3000 кг товаров, для которых есть отдельный грузовой трюм.

Остров Аэгна площадью всего три квадратных километра, это 17-ый по размеру остров Эстонии. В зависимости от времени года на Аэгна постоянно проживает от 3 до 12 семей. Однодневная поездка не позволит исследовать все достопримечательности острова, поэтому можно запланировать более продолжительное путешествие.

Пляжная зона острова разнообразна и составляет примерно десять километров в длину. Береговое покрытие от песчаного переходит к моренному. Аэгна в большой степени покрыт лесами с участками болот, для ознакомления с природой острова проложены туристические тропы длиной три и шесть километров.

О достопримечательностях острова Аэгна можно подробнее узнать на странице Таллинна по ссылке (на эстонском языке) https://www.tallinn.ee/aegna/.