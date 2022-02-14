ТОП-10 сердец, которые создала сама природа

Озеро Трновацко у подножья горы Маглич в Черногории окружено густыми лесами и к нему можно добраться только через перевал Приевор, что занимает 4-5 часов, или напрямую с вершины горы Маглич высотой 2386 м.

Название озера так и переводится — “озеро сердца”. Это чудо природы находится между долин Каланка и Месолкина в Швейцарских Альпах. Путешественники останавливаются в хижинах в горах и отдыхают на берегу горного озера. Летом здесь цветут альпийские розы, осенью шелестят лиственницы и тенистые леса привлекают сюда гостей со всего мира.

Компактная бухта в виде сердца расположена на юго-восточном побережье острова Родос. На обоих пляжах бухт можно загорать на шезлонгах и любоваться великолепными видами. Чистая и теплая вода идеально подходит для любителей подводного плавания. Лучше всего сюда приезжать до 10 утра, когда на пляжах становится людно.

Озеро Лох-Улер находится в Национальном парке Уиклоу и стоит того, чтобы здесь побывать. Озеро образовалось в результате движения и таяния ледников в Ледниковом периоде и сейчас расположено на склоне горы Тонелаги высотой 817 м.

Этот остров называют “островом возлюбленных” и впервые он был открыт картографами Наполеона в 19-м веке. Галешняк находится в Пашманском канале в Адриатическом море. Это приватный остров, на котором нет никаких рукотворных сооружений — идеальное место для романтического уединения.



В переводе с испанского корасон означает “сердце” и этот остров находится посреди озера Маскарди в Национальном парке Науэль Уапи в Патагонии. Безмятежное озеро привлекает романтиков с разных стран мира своей причудливой формой и чудесными видами.



Лагуна Родригу-ди-Фрейташ, Рио-де-Жанейро, Бразилия



На юге Рио-де-Жанейро находится целая лагуна в виде сердца, которую с океаном соединяет специальный канал, и которую часто называют “сердцем Рио”. Это не самое лучшее место для купания, но отлично подходит для водных видов спорта и прогулок на лодках.



Остров Мейкпис, Квинсленд, Австралия

Остров Мейкпис — это 25-акровый курорт вблизи Золотого побережья Австралии. Здесь могут жить до 20 человек — к услугам жильцов теннисный корт, бассейн, кинозал, спа, бар, минеральные ванны и даже можно увидеть коал!

Остров на озере Венчу, Латвия



В Гаркалнском крае есть очень живописное озеро, которое особенно интересно выглядит с высоты птичьего полета — на нем расположен остров в форме сердца.

Озеро Венчу находится на территории насосной станции “Балтэзерс”, которой совсем недавно исполнилось уже 116 лет. По словам Марциса Баузе-Крастиньша, руководителя отдела по связям с общественностью самоуправления Гаркалнского края, эта территория закрыта для туристов.

“Венчу — типичное лесное озеро с чистой и прозрачной водой. С одной его стороны — песчаная почва, с другой — болотистая”, — добавляет Баузе-Крастиньш.

Риф в форме сердца, Квинсленд, Австралия



Коралловый риф Харт является частью Большого барьерного рифа вблизи Австралии. Риф в форме сердца впервые был обнаружен пилотом в 1975 году. К сожалению, плавание и ныряние в этом месте запрещено. Единственный способ увидеть риф — с самолета, и неудивительно, что, пролетая над этим рифом, многие делают предложение руки и сердца своим возлюбленным.

