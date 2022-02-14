airBaltic организует дополнительные рейсы из Киева в Ригу. МИД Эстонии: советуем вернуться домой при первой же возможности

На этой неделе airBaltic планирует предложить ежедневные рейсы из Киева в Ригу. Кроме того, авиакомпания планирует прямые рейсы из Киева в Вильнюс во вторник, четверг и субботу, а также прямой рейс из Одессы в Ригу в субботу.

“Безопасность пассажиров и сотрудников является приоритетом airBaltic. Авиакомпания постоянно оценивает текущую ситуацию и следует рекомендациям официальных властей. airBaltic придерживается гибкости и готова при необходимости скорректировать расписание своих рейсов”, — отмечается в пресс-релизе авиакомпании.

Министерство иностранных дел Эстонской Республики напоминает всем своим гражданам и лицам с постоянным видом на жительство, находящимся на данный момент на территории Украины, что в связи с тревожной ситуацией на границе Украины министерство обновило в минувшую пятницу предупреждение относительно путешествий и пребывания в этой стране.

“В связи с возросшей угрозой военных действий со стороны России рекомендуем без крайней необходимости не посещать Украину”, — отметили в МИД Эстонии.

В свете сообщения, что airBaltic организует дополнительные рейсы из Киева в Ригу, министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс посоветовала воспользоваться этой возможностью. “Ситуация на границе с Украиной напряженная и непредсказуемая. В связи с этим в СМИ появились сообщения о возможных препятствиях в обслуживании украинских маршрутов некоторыми авиакомпаниями. Поэтому мы рекомендуем использовать те возможности, которые есть на данный момент. Мы просим всех граждан Эстонии и лиц с постоянным видом на жительство, находящихся в Украине, пересмотреть свои планы поездок и вернуться домой при первой же возможности. Мы также призываем всех жителей Эстонии, пребывающий в Украине, зарегистрировать свою поездку на сайте министерства иностранных дел”, — сказала Эва-Мария Лийметс.