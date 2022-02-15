Когда маски носят не из-за ковида. Яркие фотографии первого за два года карнавала в Венеции

Нынешний карнавал было решено провести после снятия некоторых коронавирусных ограничений, в том числе требования обязательного ношения масок на улицах в местах массового скопления людей.

“Это карнавал надежды. Ковид уходит, и мы рассчитываем вернуться к привычной жизни”, — говорит один из жителей Венеции, Кристиан Скалезе.

Венецианский карнавал проводится с XIV века. На протяжений столетий он либо оказывался под запретом, либо снова входил в моду — главным образом по причине личных предпочтений того или иного правителя. Современная версия возникла около ста лет назад. Карнавал завершается накануне Пепельной среды, первого дня Великого поста в латинском обряде.

В этом году организаторы карнавала заявили, что его следует считать “многомерным” и “не до конца распланированным” мероприятием. Это означает, что многие события будут проходить как в реальной жизни, так и в режиме онлайн.

Поскольку на настоящий момент никто не знает, как именно будут разворачиваться события, организаторы сохраняют за собой право менять программу в зависимости от ситуации. Хотя некоторые мероприятия, такие как, например, массовые процессии, точно проводиться не будут.