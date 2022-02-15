Когда маски носят не из-за ковида. Яркие фотографии первого за два года карнавала в Венеции
С 12 февраля по 1 марта в Венеции проходит традиционный карнавал - первый после двухлетнего перерыва. Организаторы были вынуждены его отменить из-за пандемии Covid-19 в 2020-21 годах.
Нынешний карнавал было решено провести после снятия некоторых коронавирусных ограничений, в том числе требования обязательного ношения масок на улицах в местах массового скопления людей.
“Это карнавал надежды. Ковид уходит, и мы рассчитываем вернуться к привычной жизни”, — говорит один из жителей Венеции, Кристиан Скалезе.
Венецианский карнавал проводится с XIV века. На протяжений столетий он либо оказывался под запретом, либо снова входил в моду — главным образом по причине личных предпочтений того или иного правителя. Современная версия возникла около ста лет назад. Карнавал завершается накануне Пепельной среды, первого дня Великого поста в латинском обряде.
В этом году организаторы карнавала заявили, что его следует считать “многомерным” и “не до конца распланированным” мероприятием. Это означает, что многие события будут проходить как в реальной жизни, так и в режиме онлайн.
Поскольку на настоящий момент никто не знает, как именно будут разворачиваться события, организаторы сохраняют за собой право менять программу в зависимости от ситуации. Хотя некоторые мероприятия, такие как, например, массовые процессии, точно проводиться не будут.
Карнавал 2022 года проходит под девизом “Помни будущее”. 12 февраля, в первый день карнавала, на каналах и площадях Венеции людей было гораздо меньше обычного, но организаторы рассчитывают, что вскоре это изменится.
Планирование карнавала было возложено на Массимо Чекетто, режиссера-постановщика венецианского оперного театра “Ла Фениче”. “Прогуливаясь по Венеции, даже если хорошо знаешь, куда тебе надо попасть, приходится постоянно менять направление, улица заканчивается поворотом. За каждым поворотом иногда — неожиданность, часто — чудо, и почти всегда — будущее”, — говорит Чекетто.
“Думая о теме карнавала в этом году, я представлял себе будущее, будущее, которое этот город, наполненный прошлым, награждает каждого живущего в нем. Это воистину место противоречий, в котором переплетаются сны и реальность”, — сказал Чекетто.
Традиционный карнавальный костюм должен сопровождаться маской. Маски в свое время не были санитарной мерой, но надевались для того, чтобы скрыть свою личность и действовать без оглядки на репутацию.
Некоторые мероприятия будут транслироваться онлайн, но не интимные ужины. Маски в данном случае оставляют нижнюю часть лица свободной для еды.
На многих мероприятиях будут присутствовать специальные стражи порядка, контролирующие соблюдение санитарных мер.