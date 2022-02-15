Исследование: этой зимой съездить на отдых планировали всего 14% жителей Эстонии

По словам Кайрит Лухт, менеджера по продуктам личного страхования If Kindlustus, этой зимой люди проявляют заметно больше интереса к путешествиям, чем в тот же период прошлого года.

“Мы видим, что интерес к путешествиям значительно вырос по сравнению с прошлым годом. Зимой популярен лыжный отдых, которому отдает предпочтение 17% отправляющихся в поездку. По-прежнему самым популярным местом для отдыха остаются теплые страны, в которые намереваются отправиться 34% отпускников”, — пояснила Лухт.

Самыми активными путешественниками являются люди в возрасте 45-54 лет

Чаще остальных планируют отправиться в поездку жители Таллинна (18%) и других крупных городов (14%). В небольших городах и сельской местности таковых насчитывается 10-12%. Наиболее активными путешественниками являются люди в возрасте от 45 до 54 лет, 20% из которых отправятся этой зимой в отпуск за границу. Для других возрастных групп этот показатель составляет 10–13%.

В плане путешествий, несомненно, играют свою роль финансовые возможности, оказывающие наиболее заметное влияние на планы поездок. До 25% людей, чьи доходы составляют более 1200 евро в месяц на члена семьи, отправятся этой зимой на отдых за пределы Эстонии. Эта группа также чаще путешествует в более отдаленные страны —13% из них этой зимой выедут за пределы Европы.

Две трети туристов оформляют страхование путешествий