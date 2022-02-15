Исследование: этой зимой съездить на отдых планировали всего 14% жителей Эстонии
Наступил пик зимних турпоездок, и многие хотят успеть покататься на лыжах. В Эстонии насчитывается еще больше тех, кто предпочитает отдых в теплых странах. Согласно исследованию, проведенному If Kindlustus, если прошлой зимой за пределы Эстонии выехало 6% жителей Эстонии, то этой зимой такие поездки планируют совершить уже 14%.
По словам Кайрит Лухт, менеджера по продуктам личного страхования If Kindlustus, этой зимой люди проявляют заметно больше интереса к путешествиям, чем в тот же период прошлого года.
“Мы видим, что интерес к путешествиям значительно вырос по сравнению с прошлым годом. Зимой популярен лыжный отдых, которому отдает предпочтение 17% отправляющихся в поездку. По-прежнему самым популярным местом для отдыха остаются теплые страны, в которые намереваются отправиться 34% отпускников”, — пояснила Лухт.
Самыми активными путешественниками являются люди в возрасте 45-54 лет
Чаще остальных планируют отправиться в поездку жители Таллинна (18%) и других крупных городов (14%). В небольших городах и сельской местности таковых насчитывается 10-12%. Наиболее активными путешественниками являются люди в возрасте от 45 до 54 лет, 20% из которых отправятся этой зимой в отпуск за границу. Для других возрастных групп этот показатель составляет 10–13%.
В плане путешествий, несомненно, играют свою роль финансовые возможности, оказывающие наиболее заметное влияние на планы поездок. До 25% людей, чьи доходы составляют более 1200 евро в месяц на члена семьи, отправятся этой зимой на отдых за пределы Эстонии. Эта группа также чаще путешествует в более отдаленные страны —13% из них этой зимой выедут за пределы Европы.
Две трети туристов оформляют страхование путешествий
“Приятно знать, что более половины пассажиров оформляют страхование путешествий. В то же время 18% респондентов заявили, что не оформляют страхование путешествий, а 19% пока еще не приняли соответствующее решение. К сожалению, мы снова и снова сталкиваемся со все большим количеством случаев, которые наглядно доказывают, что оформлять страхование путешествий следует всегда, — даже при поездках в соседние страны”, — пояснила Лухт. “Если ущерб, нанесенный багажу, или в результате задержки или отмены рейса, может измеряться сотнями или тысячами евро, то медицинские услуги иногда приходится оплачивать в размере десятков тысяч евро и даже более”.
Около половины, точнее, 48% путешественников оформляют страхование путешествий с защитой от COVID-19. 15% респондентов оформляют его без обязательного наличия данного вида страховой защиты.
По сравнению с жителями других стран Балтии в Эстонии большее количество ее жителей планирует отправиться в путешествие. В то время как в Эстонии 14% ее жителей планируют съездить зимой на отдых за границу, в Латвии таковых насчитывается 12%, а в Литве — 9%.
Несколько неожиданно выяснилось, что зимний лыжный отдых пользуется наибольшей популярностью в Литве (22% поездок в лыжные центры) и в Латвии (19%). В Эстонии такие поездки предпринимают 17% отправляющихся в поездки. В то же время жители Эстонии больше, чем соседи, стремятся съездить на отдых в теплые страны.
В исследовании, проведенном If Kindlustus в Эстонии, Латвии и Литве, приняли участие немногим более 1000 человек из каждой страны.