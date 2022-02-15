Luminor поддерживает развитие культуры и туризма в Мульгимаа

По словам главы подразделения корпоративных банковских услуг Luminor Марьяна Савченко, поддержка национальной культуры и помощь культурным мероприятиям за пределами крупных центров притяжения очень важна, и будет осуществляться по мере возможности. “Такие инициативы, как Центр впечатлений Мульги, позволяют поддерживать активную жизнь в разных уголках Эстонии и в то же время сохранять и приобщать к нашему национальному наследию”, — добавил он.

Член правления Центра впечатлений Мульги Силле Роометс сказала, что создание Центра было очень давним проектом для мульгов, который они пытались реализовать в течение 15 лет. “Как и всегда в случае с масштабными начинаниями, его реализация зависит от сотрудничества и вклада различных партнёров. Для нас сотрудничество с Luminor очень важно. Поддержка сильного финансового партнёра даёт нам, с одной стороны, финансовые возможности довести проект до конца, а с другой — чувство уверенности в том, что о развитии и возрождении сельских районов позаботятся”, — пояснила член правления Mulgi Elamuskeskus.

На первом этапе создания Центра впечатлений будет завершена необходимая инфраструктура для приёма посетителей, основное здание, выставочный корпус и половина открытой площадки. Следующие этапы будут включать реконструкцию ремесленного сада, амбара вкусов и овина, обслуживающего проведение мероприятий на открытом воздухе, а также завершение строительства остальной части открытой площадки. “Мы также видим необходимость в современном здании, подходящем для проведения крупных культурных мероприятий. Мы планируем продолжать развивать центр”, — сказала Силле Роометс.

По словам Роометс, Центр впечатлений Мульги должен стать ориентиром культуры Мульги и носителем самобытности, который будет достопримечательностью, музеем, информационным центром, центром организации мероприятий и центром сотрудничества и продаж местных услуг и продуктов.