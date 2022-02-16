Литва сняла ограничения из-за Covid-19 для приема иностранных туристов

Литва отменила ограничения, связанные с эпидемией COVID-19, для всех стран, входящих в ЕС/ЕЭП, и продолжает смягчать их для других стран. С 15 февраля всем посетителям из стран ЕС/ЕЭЗ и некоторых стран, не входящих в ЕС (Израиля, США, ОАЭ, Новой Зеландии, Грузии, Тайваня, Украины) при въезде в Литву больше не потребуется предъявлять сертификат о вакцинации, документы о выздоровлении или отрицательный тест на COVID-19.

С 31 марта посетители из других стран по-прежнему должны будут предъявлять сертификат о вакцинации, документы о выздоровлении или отрицательный тест COVID-19, однако им не нужно будет проходить дополнительное тестирование или уходить на самоизоляцию. Кроме того, лица, привитые вакцинами Nuvaxovid (Novavax) и Covishield (AstraZeneca), уже могут въезжать в страну.

Это решение, принятое правительством Литвы, соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения о снятии или ослаблении ограничений на поездки, поскольку длительные строгие меры по борьбе с COVID-19 могут нанести экономический и социальный ущерб. После введения этих изменений Литва остается одной из самых открытых европейских стран в отношении международных поездок.

“Литва - одна из первых стран в регионе, которая быстро и гибко отреагировала на изменение характера вируса. Отмена ограничений является позитивным сигналом для всего туристического сектора Литвы, который крайне пострадал от пандемии”, - сказала Аушрине Армонайте, министр экономики и инноваций Литвы. “Прежние ограничения больше не будут служить той же цели и окажут лишь негативное влияние на экономику, учитывая, что нынешний штамм вируса считается более мягким. Это также хорошая новость для туристов и литовцев, живущих за границей, поскольку этим обеим группам теперь будет проще приехать в Литву.”