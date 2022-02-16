Бортпроводник ударил кофейником пассажира, пытавшегося открыть дверь самолета
Инцидент произошел на борту American Airlines, лайнер летел из Лос-Анджелеса в Вашингтон.
По словам очевидца происшествия, все было спокойно, пока бортпроводник не крикнул своему коллеге, чтобы тот включил свет, после чего самолет стал «очень, очень, очень быстро снижаться». Выяснилось, что один из пассажиров внезапно покинул свое место, направился к кабине пилота и попытался попасть внутрь. Потерпев неудачу, он решил открыть дверь самолета, никак не реагируя на призывы остановиться, пишет портал "Тонкости Туризма".
Пока дебошира успокаивали, бортпроводник выбежал в подсобку, а затем вернулся с кофейником и начал бить им мужчину по голове. Хулигана оттащили от двери, но самолету пришлось экстренно приземлиться в Канзасе, где нарушителя уже ожидали сотрудники ФБР.
По информации Fox News, остальным пассажирам также пришлось покинуть борт, поскольку федералам требовалось произвести проверку безопасности.