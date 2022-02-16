Бортпроводник ударил кофейником пассажира, пытавшегося открыть дверь самолета

По словам очевидца происшествия, все было спокойно, пока бортпроводник не крикнул своему коллеге, чтобы тот включил свет, после чего самолет стал «очень, очень, очень быстро снижаться». Выяснилось, что один из пассажиров внезапно покинул свое место, направился к кабине пилота и попытался попасть внутрь. Потерпев неудачу, он решил открыть дверь самолета, никак не реагируя на призывы остановиться, пишет портал "Тонкости Туризма".