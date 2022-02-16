В Париже построят первую канатную дорогу к 2025 году

4,5-километровая канатная дорога с пятью станциями станет частью сети общественного транспорта и для поездки по ней можно будет воспользоваться городским проездным. Интервал движения на ней не превысит 30 секунд, сообщает Euro-pulse.

Канатная дорога будет работать на электричестве. Кроме того, ее работа не нарушит приватность жителей Парижа: окна в фуникулерах будут запотевать каждый раз, как они окажутся над жилыми районами. Такая технология уже используется на канатной дороге во французском Бресте.

Канатную дорогу над Парижем собирались открыть еще в 2021 году, однако разработка деталей проекта заняла больше времени, чем планировалось.