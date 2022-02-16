16.02.2022, 10:05
В Париже построят первую канатную дорогу к 2025 году
ФОТО: Photo by Celina Albertz on Unsplash
В Париже к 2025 году построят первую канатную дорогу. Она свяжет центр города с юго-восточными пригородами Вильнев-Сен-Жорж и Кретей. Дорога сократит время путешествия между ними с 35 до 17 минут. Строить дорогу начнут уже в этом году.
4,5-километровая канатная дорога с пятью станциями станет частью сети общественного транспорта и для поездки по ней можно будет воспользоваться городским проездным. Интервал движения на ней не превысит 30 секунд, сообщает Euro-pulse.
Канатная дорога будет работать на электричестве. Кроме того, ее работа не нарушит приватность жителей Парижа: окна в фуникулерах будут запотевать каждый раз, как они окажутся над жилыми районами. Такая технология уже используется на канатной дороге во французском Бресте.
Канатную дорогу над Парижем собирались открыть еще в 2021 году, однако разработка деталей проекта заняла больше времени, чем планировалось.