Tallink Grupp с 18 февраля возобновляет движение судов на линии Таллинн – Стокгольм

Жизненно важное паромное сообщение на линии между Эстонией и Швецией было временно приостановлено в начале января этого года из-за малого количества пассажиров и ограничений на поездки, введённых шведским правительством в конце прошлого года. Кроме того, компания ранее планировала отправить судно Baltic Queen — единственное судно в настоящее время, курсирующее на этой линии — в Финляндию, в сухой док концерна BLRT Repair Yards на верфь судоремонтного завода Turku Repair Yard в Наантали для прохождения планового техобслуживания в первом квартале этого года, до наступления высокого весенне-летнего туристического сезона.

С 27 января по 9 февраля 2022 года, во время запланированной постановки Baltic Queen на техобслуживание, на судне, помимо проведения ремонтно-технических работ, были также обновлены и пассажирские зоны с целью повышения уровня комфорта для пассажиров и создания позитивных эмоций клиентам компании во время путешествий в весенне-летний сезон.

С завтрашнего дня, 18 февраля, обновлённая Baltic Queen вновь будет обслуживать пассажиров на линии между Эстонией и Швецией, с поочерёдными отправлениями из Таллинна и Стокгольма через день.

“В течение последних полутора месяцев Baltic Queen и её команда навели надлежащий лоск, засияв как снаружи, так и изнутри в ожидании наших хороших клиентов. А, поскольку поездки в Швецию для путешественников из стран Европейского Союза, благодаря снятию ограничений в начале февраля, теперь стали намного проще, посещение столицы наших добрых шведских соседей просто должно быть обязательно включено в календарь весенних путешествий каждого жителя Эстонии”, — сказала руководитель отдела продаж Tallink Grupp Марина Йыги.

“Помимо встречи со старыми добрыми местами и знакомств с захватывающими новыми достопримечательностями Стокгольма, в круиз на Baltic Queen стоит отправиться ещё и для того, чтобы насладиться великолепными и долгожданными развлечениями на судне, да и просто ещё раз вдохнуть свежего морского воздуха.