Ночные автобусы из Петербурга в Таллинн станут ежедневными

Расширение, в первую очередь, коснулось ночных автобусов в Таллинн, которые вместо трех раз в неделю станут совершать ежедневные рейсы в 23:15 из Санкт-Петербурга в столицу Эстонии.

На ночные отправления выйдут автобусы Lux Express Lounge, рассчитанные на 45 мест (в салонах других автобусов компании 56 мест). 15 кресел из 45 располагаются в более просторной зоне Lounge, где они размещены по принципу 2+1 (в каждом ряду 2 с одной стороны и 1 с другой). Обслуживать ночные рейсы будет автобус Scania Irizar i8, признанный международным конкурсом Coach of the Year одним из лучших европейских туристических автобусов за последние пять лет.

Другие рейсы из Санкт-Петербурга — в 7:30, 13:15 и 17:15.

Из Таллинна Lux Express Lounge теперь будет отправляться в Санкт-Петербург ежедневно в 11:15. Остальные рейсы в Петербург — в 7:00, 15:45 и 23:00.

“Автобусы Lounge уже задействованы на наших ночных отправлениях между Таллинном и Вильнюсом, а также на линии Вильнюс-Варшава. И они пользуются большой популярностью — пассажиры отмечают еще более комфортные условия поездки, что важно для ночного рейса. Особенно это касается зоны Lounge, где доступны индивидуальные кресла”, — рассказывает директор по международным перевозкам Lux Express Group Райт Реммель. “Увеличение числа отправлений между Санкт-Петербургом и Таллинном вызвано ростом количества пассажиров на линии, что иногда приводит к нехватке билетов на некоторые популярные дни. Широкое предложение, в том числе, важно перед длинными мартовскими праздниками, когда спрос на автобусные поездки между городами традиционно растет”, — добавил он.

Линия между Санкт-Петербургом и Таллинном сейчас самое динамично развивающееся российское направление Lux Express. За первые две недели февраля объем продаж на маршруте вырос на 15% по сравнению со второй половиной января.

В январе-феврале автобусы Lux Express совершат 350 отправлений между городами. При этом как минимум 10 рейсов Lux Express в месяц распродаются полностью.