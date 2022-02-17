Ночные автобусы из Петербурга в Таллинн станут ежедневными
Lux Express Group с 1 марта увеличивает количество автобусных рейсов между Санкт-Петербургом и Таллинном. Еженедельное количество отправлений из каждого города увеличивается с 24 до 28.
Расширение, в первую очередь, коснулось ночных автобусов в Таллинн, которые вместо трех раз в неделю станут совершать ежедневные рейсы в 23:15 из Санкт-Петербурга в столицу Эстонии.
На ночные отправления выйдут автобусы Lux Express Lounge, рассчитанные на 45 мест (в салонах других автобусов компании 56 мест). 15 кресел из 45 располагаются в более просторной зоне Lounge, где они размещены по принципу 2+1 (в каждом ряду 2 с одной стороны и 1 с другой). Обслуживать ночные рейсы будет автобус Scania Irizar i8, признанный международным конкурсом Coach of the Year одним из лучших европейских туристических автобусов за последние пять лет.
Другие рейсы из Санкт-Петербурга — в 7:30, 13:15 и 17:15.
Из Таллинна Lux Express Lounge теперь будет отправляться в Санкт-Петербург ежедневно в 11:15. Остальные рейсы в Петербург — в 7:00, 15:45 и 23:00.
“Автобусы Lounge уже задействованы на наших ночных отправлениях между Таллинном и Вильнюсом, а также на линии Вильнюс-Варшава. И они пользуются большой популярностью — пассажиры отмечают еще более комфортные условия поездки, что важно для ночного рейса. Особенно это касается зоны Lounge, где доступны индивидуальные кресла”, — рассказывает директор по международным перевозкам Lux Express Group Райт Реммель. “Увеличение числа отправлений между Санкт-Петербургом и Таллинном вызвано ростом количества пассажиров на линии, что иногда приводит к нехватке билетов на некоторые популярные дни. Широкое предложение, в том числе, важно перед длинными мартовскими праздниками, когда спрос на автобусные поездки между городами традиционно растет”, — добавил он.
Линия между Санкт-Петербургом и Таллинном сейчас самое динамично развивающееся российское направление Lux Express. За первые две недели февраля объем продаж на маршруте вырос на 15% по сравнению со второй половиной января.
В январе-феврале автобусы Lux Express совершат 350 отправлений между городами. При этом как минимум 10 рейсов Lux Express в месяц распродаются полностью.
Автобусное сообщение между Санкт-Петербургом и Таллинном по-прежнему доступно только для граждан России, Эстонии и других государств, которым законодательно разрешено пересечение границы. Поездки с туристическими целями на автобусах из России в Эстонию все еще запрещены. Наиболее популярными основаниями для пересечения границы между странами на автобусах Lux Express за последние полгода стали путешествия к родственникам, лечебные поездки, транзит в другую страну, наличие гражданства Эстонии, другой страны или вида на жительство, учеба, работа и собственность на недвижимость.
Поездки из Санкт-Петербурга в Таллинн набирают популярность у граждан иностранных государств. Так, с начала года на линии больше всего пассажиров из стран дальнего зарубежья представляли Италию, Германию, Испанию, США и Канаду.
В салонах автобусов Lux Express обеспечены все необходимые меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции: бесконтактная регистрация на рейс, маски на входе, дезинфицирующие средства в передней и средней частях салона, проведение после каждого рейса уборки и дезинфекции контактных поверхностей, включая туалетную комнату.