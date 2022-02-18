Пилот самолета написал в небе у границы с Украиной слово “расслабьтесь”

В четверг, 17 февраля, пилот Airbus A321 авиакомпании Air Moldova вылетел из Кишинева на один час и 40 минут и вернулся в тот же аэропорт, чтобы траекторией полета воздушного судна нарисовать в небе слово “relax” (“расслабься”). Лозунг шириной в 80 миль (128 километров) появился всего в 25 милях (40 километров) от границы с Украиной, пишет Lenta.ru.