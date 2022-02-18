Пассажиры все со справками: Tallink сокращает объемы тестирования на коронавирус на паромах

Экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу, в партнерстве с оказывающий услуги в сфере здравоохранения компанией Farmatar, по-прежнему, будет предлагаться на борту судов Star по воскресеньям на отправлениях с 10:30 до 22:30 (за исключением отправления в 22:30), а также на борту Megastar по воскресеньям на отправлениях, начиная с 13:30, и при первом выходе из Таллинна по понедельникам утром в 7:30.

“За последний год мы провели более 75 000 экспресс-тестов на антигены на борту наших челночных судов только в сотрудничестве с нашей партнёрской компанией Farmatar. Услуга была очень востребована и высоко оценена нашими многочисленными клиентами, которые хотели убедиться в том, что не представляют угрозу для остальных пассажиров и могут безопасно пересекать границы Эстонии и Финляндии во время строгих ограничений на поездки, а также нуждались в соответствующих сертификатах, подтверждающих состояние здоровья пассажира при пересечении границы. В самый разгар ограничений, в среднем, было сделано по 200 тестов на одном отправлении судна, что означает, в общей сложности, около 2400 тестов в день. Эти цифры превышают средние показатели, по сравнению с большинством пунктов тестирования в Эстонии”, — отметила директор по клиентскому сервису и мотивации персонала Tallink Grupp Аге Ванаюур.

“Поскольку за последний месяц ограничения на поездки были ослаблены, и большинство путешественников в нашем регионе теперь имеют различные сертификаты о вакцинации от коронавируса, признаваемые действительными для пересечения границ наших стран, то спрос на предоставление данной услуги начал снижаться и, поэтому, мы приняли решение сократить обслуживание на борту. В то же время, компания Farmatar открыла пункт тестирования в D-терминале Таллиннского порта, поэтому услуга тестирования, по-прежнему, доступна для тех, кто в ней нуждается”, — добавила Ванаюур.

Пункт тестирования в терминале D Таллиннского порта открыт с воскресенья по пятницу с 9:00 до 21:00 и по субботам с 9:00 до 19:00.

Если потребность в проведении теста на борту судов снова возрастет, Tallink вновь увеличит возможности для предоставления данной услуги.