Полетели в Батуми? airBaltic открывает рейсы на известный курорт Черного моря

Батуми, столица Аджарии — яркая красавица на берегу Черного моря, которая удивит даже тех, кто уже видел все. Этот город имеет свой неповторимый характер. Здесь вас ждёт широкий пляж и бульвар, который тянется на километры вдоль Черного моря, огромное количество баров и ресторанов, потрясающий старый город, тропические ботанические сады и исторические окрестности. Двухкилометровая поездка по канатной дороге подарит вам фантастические виды на Батуми и окружающие его горы. Но настоящая ценность Батуми — это местные жители и их гостеприимство.