Полетели в Батуми? airBaltic открывает рейсы на известный курорт Черного моря(10)
Батуми, столица Аджарии — яркая красавица на берегу Черного моря, которая удивит даже тех, кто уже видел все. Этот город имеет свой неповторимый характер. Здесь вас ждёт широкий пляж и бульвар, который тянется на километры вдоль Черного моря, огромное количество баров и ресторанов, потрясающий старый город, тропические ботанические сады и исторические окрестности. Двухкилометровая поездка по канатной дороге подарит вам фантастические виды на Батуми и окружающие его горы. Но настоящая ценность Батуми — это местные жители и их гостеприимство.
Полеты из Риги в Батуми будут выполняться на самолете Airbus A220-300. Авиакомпания предлагает удобные стыковочные рейсы из Таллинна. С полным расписанием рейсов airBaltic можно ознакомиться на сайте авиакомпании www.airbaltic.com.