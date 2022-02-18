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18.02.2022, 10:20

Полетели в Батуми? airBaltic открывает рейсы на известный курорт Черного моря

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ФОТО: Photo by Max Slch on Unsplash

Латвийская авиакомпания airBaltic сообщает, что со 2 мая 2022 года планирует выполнять новые регулярные рейсы между Ригой и Батуми (Грузия) с удобными стыковками из Таллинна. airBaltic планирует соединить два города двумя рейсами в неделю.

Батуми, столица Аджарии — яркая красавица на берегу Черного моря, которая удивит даже тех, кто уже видел все. Этот город имеет свой неповторимый характер. Здесь вас ждёт широкий пляж и бульвар, который тянется на километры вдоль Черного моря, огромное количество баров и ресторанов, потрясающий старый город, тропические ботанические сады и исторические окрестности. Двухкилометровая поездка по канатной дороге подарит вам фантастические виды на Батуми и окружающие его горы. Но настоящая ценность Батуми — это местные жители и их гостеприимство.

Полеты из Риги в Батуми будут выполняться на самолете Airbus A220-300. Авиакомпания предлагает удобные стыковочные рейсы из Таллинна. С полным расписанием рейсов airBaltic можно ознакомиться на сайте авиакомпании www.airbaltic.com.

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