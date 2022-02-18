С мая можно будет прямым рейсом улететь из Пярну в Хельсинки

50-местный самолет Saab 2000 авиакомпании Nyxair будет летать между Пярну и аэропортом Хельсинки-Вантаа два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям. Продолжительность полета — 40 минут.

Авиасообщение между столицей Финляндии и эстонским курортным городом стало возможным благодаря тесному сотрудничеству и договоренности между местным самоуправлением, различными компаниями и руководством NyxAir.

Это сезонный маршрут, рейсы будут выполняться до 28 августа 2022 года.

План полетов

По четвергам:

Из Хельсинки в 12:30, прибытие в Пярну в 13:10;

Из Пярну в 13:40, прибытие в Хельсинки в 14:20.

По воскресеньям:

Из Хельсинки в 13:10, прибытие в Пярну в 13:50;

Из Пярну в 14:20, прибытие в Хельсинки в 15:00.