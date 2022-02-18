18.02.2022, 14:37
С мая можно будет прямым рейсом улететь из Пярну в Хельсинки
Foto: Nyxair
5 мая 2022 года авиакомпания NyxAir, основанная на эстонском частном капитале, открывает новый прямой рейс по маршруту Пярну-Хельсинки. Билеты можно купить с сегодняшнегог дня, стоимость начинается от 60 евро.
50-местный самолет Saab 2000 авиакомпании Nyxair будет летать между Пярну и аэропортом Хельсинки-Вантаа два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям. Продолжительность полета — 40 минут.
Авиасообщение между столицей Финляндии и эстонским курортным городом стало возможным благодаря тесному сотрудничеству и договоренности между местным самоуправлением, различными компаниями и руководством NyxAir.
Это сезонный маршрут, рейсы будут выполняться до 28 августа 2022 года.
План полетов
По четвергам:
- Из Хельсинки в 12:30, прибытие в Пярну в 13:10;
- Из Пярну в 13:40, прибытие в Хельсинки в 14:20.
По воскресеньям:
- Из Хельсинки в 13:10, прибытие в Пярну в 13:50;
- Из Пярну в 14:20, прибытие в Хельсинки в 15:00.