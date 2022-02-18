ФОТО | На выставке Fotografiska “Любимые питомцы” можно увидеть работы 25 фотохудожников о лучших друзьях человека
Представленные на выставке “Любимые питомцы” работы изображают животных очень по-разному. Здесь есть и красочные юмористические портреты из цикла “Вы похожи на свою кошку?” Джеррарда Гетингса, в которых автор исследует общие черты кошек и их владельцев, и пронзительные диптихи из поэтической серии “Там, где отдыхают охотничьи псы” Мартина Усборна — перед нами брошенные собаки на фоне испанского пейзажа. Работы Долли Файбышев “Победители выставки” демонстрируют выхоленных участников Вестминстерской выставки собак, где на первом месте стоят имидж, престиж и следование правилам. Помимо фотографий кошек и собак в Fotografiska можно увидеть портреты попугаев, черепах, рыб, хомяков и хорьков.
Зачастую на классических полотнах домашние питомцы олицетворяют статус, власть, преданность или любовь. В современном фотоискусстве можно встретить очень разные изображения животных: от документальных фотографий и постановочных портретов до юмористических и порой сумасшедших снимков в социальных сетях. Эта выставка — дань уважения нашим товарищам и их изображению в западной культурной традиции и в поп-культуре. Мы решили направить свет рампы на животных и рассмотреть их с разных сторон: как спутника человека, как символ статуса, как друга и члена семьи, а также как объект художественного произведения.
Домашние любимцы развивают в нас эмпатию, ответственность за другое существо и умение выражать свою любовь. Они скрашивают одиночество и часто становятся полноправными членами семьи. Мы сравниваем их с собой, ищем схожие черты и формируем у них привычки согласно нашим желаниям. Кажется, нам присущ инстинкт очеловечивать животных: мы одеваем их в одежду, выставляем на конкурсах, даем рабочие задания, делаем главными персонажами сказок и относимся к ним, исходя из своих культурных установок.
Руководитель выставочных проектов Fotografiska Маарья Лоорентс говорит, что это первая настолько масштабная групповая выставка в Fotografiska Tallinn: на ней представлены работы 25 фотохудожников из разных уголков мира — США, Великобритании, Финляндии, Исландии, Иордании, Таиланда и т. д. Также выставка включает видео о взаимодействии с домашними питомцами авторства эстонской художница Крыыт Юурак. “В этой выставке столько столько энергии, столько искренности — она никого не оставит равнодушным”, — считает Маарья Лоорентс.
Некоторые из представленных на выставке художников: Мартин Парр (Великобритания), Эллиотт Эрвитт (США), Софи Гаманд (США), Тим Флэк (Великобритания), Аксели Валмунен (Финляндия), Хелен ван Мейне (Нидерланды), Каури Бъёртн (Исландия), Ники Линдрот фон Бар (Швеция), Ральф Харгартен (Германия), Уолтер Чандоха (США), Джеррард Гетингс (Великобритания), Лейла Джеффрис (Папуа-Новая Гвинея), Мартин Усборн (Великобритания), Карли Дэвидсон (США).
Выставка будет работать до 12 июня.