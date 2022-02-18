ФОТО | На выставке Fotografiska “Любимые питомцы” можно увидеть работы 25 фотохудожников о лучших друзьях человека

Представленные на выставке “Любимые питомцы” работы изображают животных очень по-разному. Здесь есть и красочные юмористические портреты из цикла “Вы похожи на свою кошку?” Джеррарда Гетингса, в которых автор исследует общие черты кошек и их владельцев, и пронзительные диптихи из поэтической серии “Там, где отдыхают охотничьи псы” Мартина Усборна — перед нами брошенные собаки на фоне испанского пейзажа. Работы Долли Файбышев “Победители выставки” демонстрируют выхоленных участников Вестминстерской выставки собак, где на первом месте стоят имидж, престиж и следование правилам. Помимо фотографий кошек и собак в Fotografiska можно увидеть портреты попугаев, черепах, рыб, хомяков и хорьков.

Зачастую на классических полотнах домашние питомцы олицетворяют статус, власть, преданность или любовь. В современном фотоискусстве можно встретить очень разные изображения животных: от документальных фотографий и постановочных портретов до юмористических и порой сумасшедших снимков в социальных сетях. Эта выставка — дань уважения нашим товарищам и их изображению в западной культурной традиции и в поп-культуре. Мы решили направить свет рампы на животных и рассмотреть их с разных сторон: как спутника человека, как символ статуса, как друга и члена семьи, а также как объект художественного произведения.

Домашние любимцы развивают в нас эмпатию, ответственность за другое существо и умение выражать свою любовь. Они скрашивают одиночество и часто становятся полноправными членами семьи. Мы сравниваем их с собой, ищем схожие черты и формируем у них привычки согласно нашим желаниям. Кажется, нам присущ инстинкт очеловечивать животных: мы одеваем их в одежду, выставляем на конкурсах, даем рабочие задания, делаем главными персонажами сказок и относимся к ним, исходя из своих культурных установок.